地方創生年會6月底台東登場　創生列車首度啟程

▲2022地方創生年會6月底台東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年全台最大的地方創生盛事-地方創生年會「貳」度不畏疫情，並首次移師東台灣，於6月27至29日在台東舉辦，18日特別在台北舉行記者會。

台東縣政府集結了台東創生夥伴與台灣地域振興聯盟，經過一次次的討論與聚焦，不僅共同突破了幾個年會的創舉，也特別規劃了幾條山海線見學路線，以及媲美台東慢食節的晚宴活動，歡迎大家來台東體驗好山好水好人情，分享不同城市的創生經驗。



主辦單位台灣地域振興聯盟進一步說明，第3屆台灣地方創生年會，主題為「貳」，何以設定「貳」作為今年的年會主題？「貳」係指一加一、有著好事成雙之意，在去年年會主題-「連結」的基礎之下，今年年會以「貳」為起手式，期盼能再度匯聚全台創生夥伴攜手同行。透過論壇、講座、交流會等各種活動形式，展開關於「貳」的延伸—「貳」地居、第「貳」故鄉、「貳」把手、「貳」代接班、「貳」的專長，「貳」十歲的創生世代、事業第「貳」春等範疇討論，期盼以此為話頭，創造全台地方實踐夥伴相互交流結識互動的開端，繼續串接每「貳」個端點，逐步串接全台創生跨域網絡資訊交流平台。



今年地域振興聯盟首次包下台鐵專列作為創生列車，開啟為期3天2夜的創生旅，帶領大家前往東台灣體驗3天2夜的Open Taitung沿線將接駁各縣市的在地夥伴，由每節班主任及各縣市的創生導師，帶領各位開啟一系列融合多元議題的主題創生講座，透過導師的創生經驗分享、QA對談與小組練習，讓學員接觸豐富且深刻的經驗與思維，同時深入探討相關創生課題，以增進對地域活化的整體脈絡理解。