18歲男確診亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了！衛生局怒追查

▲台灣本土疫情延燒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新北三峽區一名18歲男子明知自己確診，卻故意不帶手機出門打球，還跑去買女友生日禮物造成傳染風險，被新北衛生局開罰150萬元。而他的確診女友也因IG所發的限時動態，被抓到疑涉違規外出倒垃圾，慘遭台北市衛生局調查。

根據自由時報報導，遭罰150萬男的女友在IG限時動態指稱「還好我沒出門，頂多倒垃圾」。衛生局18日晚間證實表示，已得知女子IG留言涉違反防疫規定，經調查該名女子住在台北市，已通知北市衛生局調查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

追溯整起事件，確診的18歲新北男14日PCR陽性，全家與女友等人也都採檢確診，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日還把手機放在家，直接外出跟別人打籃球，還跑去3C門市買Apple Watch給女友當生日禮物。由於該男將全程PO上IG限時動態後刪掉，只留下買Apple Watch的動態，仍成鐵證。衛生局事後確認男子違規外出，強制將男子送到集中檢疫所，因其舉動造成民眾感染風險，決定重罰150萬元。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



對此，新北市侯友宜也在防疫記者會上提醒，只要被檢驗確診請勿違規外出，若違反特殊傳染病法令一定採取快速作法，請勿以身試法。據了解，侯友宜提及的法令是《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬以上，200萬元以下罰金」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完