北車不戴罩狂砍2警！他喊「殺敵無罪」　法官判街友要賠50萬

記者郭玗潔／台北報導

台北邱、涂姓兩警員於在台北車站南側勸導一名沒戴口罩的余姓街友，經查身分是還是通緝犯，正要帶回警局，余男突然拔出開山刀追砍邱警濺血，經趕來支援的員警制伏後移送法辦，台北地院審理後，依殺人未遂罪判余男徒刑3年6個月，因余男因患有思覺失調症，執行徒刑前先監護2年。邱警也提出民事訴訟，經台北地院簡易庭審理，再判余男需賠邱警50萬元。

台北一邱姓員警於110年5月22日下午5時許接獲民眾電話檢舉，指在台北車站南側周邊有人未戴口罩，與涂姓警員一同趕往現場，看到余男口罩沒戴好，上前查閱證件，發現余男還是竊盜通緝犯，便請余男東西收一收一起回警局，余男假意收拾東西，突然抽出開山刀往邱警左邊頸部往右邊手臂砍下，邱警以手機阻擋，手機噴飛，頸部、右手臂左手虎口都受傷見血，涂警也受波及受傷，余男持續追砍邱警，經趕來支援的員警壓制，移送法辦。

經調查，余男已患思覺失調症多年，有幻覺及被害等妄想症，過去就曾向精神鑑定人員表示自己是「總統特使，每日薪資295萬元但都沒有領到」，自認受到整個國家機關掌控迫害，「3年前我已經下令裁撤警政署，所以這些警察是假警察」。這次行兇，也是認為警察想「栽贓自己」讓自己坐牢，堅信「我是國家特使，腦袋裡面都是國家機密，當時我是為了自衛，殺敵何罪之有」。

台北地院審理，認為余男在思覺失調症影響下企圖殺害邱警，依殺人未遂罪判刑3年6個月，為確保能受妥適治療和監督，執行徒刑前先監護2年。

邱警被余男砍傷，左頸部有7公分、寬2公分、深1達公分之傷口，也就醫療費、受傷期間無法工作、精神慰撫金部分，提出民事告訴請求賠償。余男仍堅稱沒有傷到邱警，表示「開山刀上沾有邱警的血跡是邱警自己抹的」，但台北簡易庭認為事證明確，判處余男應賠50萬給邱警。

▼台北余姓街友未戴口罩，經警勸導怒而砍警，邱警事後提出民事訴訟，經台北地院簡易庭審理，判余男需賠邱警50萬元。（圖／民眾提供）