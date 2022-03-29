付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

▲越來越多人會利用閒暇時間開啟斜槓人生。（示意圖／取自免費圖庫Stock Snap）

記者黃品臻／綜合報導

為了讓生活有更多餘裕，有不少人會選擇找份正職以外的兼職工作，或者有特殊技能的也會開啟協槓人生，就有網友發文提問，由於日常開銷較大，因此想找份「兼職」，詢問網友們的相關經驗。

該名網友在Dcard以「有多少人正職工作以外還有打工？」為題發文，身為辦公室OL，現在工作狀態是正常上班、不加班，一個月實領3萬4000元，但每個月有約1萬元的貸款要還，加上定期定額要扣5000元，雖然不需要給家用或房租，還是覺得薪水不夠花。

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原PO因此在考慮假日找份打工，「但又擔心會失去放鬆跟娛樂時間，無法偶爾跟朋友聚會，也無法回老家給爸媽看，同時做兩份以上工作的人都怎麼調適？」

▲有網友分享下班後到電影院打工，一個月薪水多1萬4000元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文章一出，網友們紛紛留言分享經驗，「我看我朋友都是小雞上工接短期的活動工作人員，當日結薪那種，比較沒壓力，不用犧牲每個週末，可以參考一下，盡量去那種大活動的比較安全」、「我是早8晚5坐辦公室，下班去電影院18~22，一個月多14,000左右，六日就好好休息或是出去玩，給妳參考」、「接案子啊，這種時間比較自由，如果是固定時間要去上班的那種兼職，就犧牲整個週末了」、「能力好就接些案子，不然最簡單就跑外送」。

不過許多公司會不同意員工有另外兼職工作，對此就有網友提供解方，「要兼職一定要跟雇主說不用保健保才不會被正職公司發現」、「找那種沒有勞健保的！我前一份打工就是被公司查到重複投保勞健保所以被強迫離職」。