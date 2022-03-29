孫媳被奶奶「當宮鬥對象？」　過來人點1關鍵：失智症前兆

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者黃品臻／綜合報導

被婆婆的婆婆當成宮鬥對象？有網友發文，提到自己與老公的奶奶之間的相處狀況，奶奶的所作所為讓他非常無奈，從沒想過結婚後需要應付的不是惡婆婆，而是婆婆的婆婆，不過有網友對此點出，奶奶的行為很可能是失智症前兆。

該名女網友在Dcard上發文表示，「從沒想過遇到的不是惡婆婆，而是惡婆婆婆婆，不只戰鬥力十足還無止盡的顛覆我的三觀」。原PO回憶，老公的奶奶在她剛嫁進去時，曾說過會把她當自己的孫女看待，原PO也遵照婆婆的叮囑與奶奶相處，沒想到奶奶卻說的跟做的不一樣。

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原PO提到，某次出差回來，從老公那裡得知奶奶到處跟其他家人說原PO都躲在房間、不陪奶奶聊天，但其實原PO每天下班回家都會買晚餐坐在奶奶旁邊起碼聊2～3小時才去洗澡、睡覺。此外，奶奶還曾說過原PO都自己吃掉水果，不給她吃，但事實是原PO因為水果壞掉，在奶奶面前把水果丟掉。

▲原PO老公的奶奶比婆婆還難搞。（圖／翻攝自Dcard）

諸如此類的事件層出不窮，其中最讓原PO受不了的，「在解釋完的一個月，奶奶跑去跟所有家人說，她才不會主動找我聊天，每次都要應付我，很累，於是就在我逐漸減少陪伴時間之後，她又開始帶風向散佈謠言說我都在躲他，一定對她有很多怨言，在我解釋一輪之後，奶奶竟然開始拉黑我，跟婆婆說我是心機女貪圖他們家的財產。」

文章一出，網友們紛紛留言表示，「你婆婆很感謝你，她很想給妳發個獎牌，因為她的婆婆現在專心鬥妳，沒空理她」、「家裡客廳裝監視器，電話錄音，身上帶著錄音筆，再繼續敗壞孫媳婦名聲，毀孫媳婦名譽，我們就法院見，看誰比較厲害，聽到一次就告一次」。

不過有網友指出，奶奶的行為很可能是失智症的前兆，要原PO與家人多注意，「逆風一下，這是失智不是亂罵，先去醫院做評估，建議晚點再發文討同溫，有機會把惡化的速度緩一緩，等到症狀很明顯幾年後妳們恍然大悟就晚了」、「失智前兆，我外婆也這樣，疑心病、幻想變很嚴重」、「這真的有可能是失智症的前兆，產生妄想、幻覺、甚至暴力」。

▲有網友點出，奶奶的行為可能是失智症的前兆。（圖／翻攝自Dcard）