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壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

▲▼台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎登台後，深受不少民眾喜愛。（圖／記者黃士原攝）

記者隋昊志／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」登陸台灣後，有趣的送餐方式搭配活動，深受不少民眾喜愛，但近日有網友前往用餐時發現，點餐平板上竟然已經找不到橙醋，讓他忍不住敲碗，「請繼續供應啦」。對於網友的反饋，台灣壽司郎證實，是因為台灣人對於使用橙醋搭配壽司的吃法不普遍，因此決定下架。

一名網友在《Dcard》美食板以「壽司郎居然沒有橙醋了」為題發文，表示自己久違去吃壽司郎，沒想到去發現平板上找不到橙醋的選項，在詢問該店的服務人員後，得知確實不再供應橙醋，讓他崩潰敲碗，「壽司郎請繼續供應橙醋啦」。

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原PO解釋，自己覺得壽司郎的醬油味道偏鹹，橙醋則是酸酸的超開胃，所以自己向來去壽司郎用餐都是不沾醬油改淋橙醋的，他還不藏私地分享自己最愛的品項就是鱈魚子軍艦，淋橙醋無敵好吃，再搭配蛋黃美乃滋，味道絕了。

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▲網友發現壽司郎沒有供應橙醋。（圖／翻攝Dcard）

不少網友看到後也相當震驚，紛紛留言表示，「真的沒了，好傷心，壽司只要醋+1」、「昨天去也沒有了，明明上禮拜去還有橙醋的」、「怎麼可以沒有橙醋！每次去壽司郎一定會要來搭配」、「最愛的就是橙醋了，酸酸的味道超搭」、「竟然沒有了！星期日去了沒去過的分店，以為只是那間剛好沒有，想不到是不供應了」。不過也有人透露，雖然幾天前去也沒看到橙醋的選項，但按服務鈴跟店員要還是有拿到。

對此，壽司郎宣傳課長陳楷媗表示，一直以來，台灣消費者對於使用橙醋搭配壽司的吃法不太普遍，平常料理也很少使用橙醋做為調味料，以往是讓消費者自行選擇搭配，但在經過評估後，決定全台門市暫停供應。但台灣壽司郎表示，會持續思考如何向台灣人推廣用橙醋調味，提供消費者更多元的選擇。

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