第二胎生女娃！婆婆崩潰哭罵「賠錢貨」 　她傻眼怒：病態家庭

▲原PO第一胎是兒子。（示意圖／達志影像）

記者隋昊志／綜合報導

雖然兩性平權越來越受到重視，但在不少老一輩人心裡，仍然有著重男輕女的觀念。一名女網友表示，自己與先生結婚5年，第一胎生下兒子，今年則是順利喜獲女寶，但當初重男輕女的婆婆得知懷上女孩時，竟然崩潰大哭到不能自己，這也讓原PO傻眼，「無法接受這病態的家庭」。

一名女網友日前在社群網站《Dcard》發文，自己與先生結婚5年，第一胎為男寶，時隔3年多又獲得二寶，但婆婆當時得知二寶的性別是女孩時， 突然大崩潰哭到不能自己，雖然自己能夠理解婆婆家庭背景是在極度重男輕女的年代，但現在都已2022年了，不解為何還會有如此傳統的想法。

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原PO表示，婆婆大哭的那天自己情緒也受到影響，忍不住向先生及大姑抱怨。但大姑卻以自身為例，當年自己出生時，婆婆也是大哭，還說她是賠錢貨，希望原PO能夠站在婆婆的立場思考。

▲有女網友遇到重男輕女的婆婆，上網PO出自己的遭遇引起網友們討論。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，自己可以了解女性在過去年代角色卑微，以及有男性才能傳宗接代這種根深蒂固的想法，但為何那些曾被時代迫害的女子，反而成為加害者，更加鞏固這種毫無邏輯的想法，「真的快無法接受這病態的家庭，也無法想像二寶出生後會遭受到什麼樣的對待」。

不少網友看到原PO的遭遇後紛紛留言，「要每胎都男的很扯，第一胎已經生男的了，不是就好了嗎」、「我媽要是他們家媳婦，那個婆婆大概會哭死，我媽胎胎都是女兒」、「以這種想法，最好二寶出生後不要跟婆家有接觸，不然小孩真的很可憐」、「不要被情緒勒索了」、「讓女兒跟媽媽姓，反正婆婆只要男孫」、「支持女兒從母姓」、「不要與婆婆同住，相處保持距離，然後無須試圖改變她的想法，只要捍衛自己的情緒界線即可」、「女人真的是何苦為難女人」。

雖然網友們一面倒力挺原PO，但也有人緩頰說，「比較傳統的家裡真的會希望至少兩個男生，他們的觀念是，以前小孩容易生病，萬一真的發生什麼事，至少還有一個」、「婆婆是因為過去的經驗，所以才認定女生會過很慘」、「或許婆婆是捨不得女孩未來辛苦，怕女孩跟自己一樣被疏忽，可能婆婆也有創傷啊」、「我公公之前也是非常重男輕女，但是後來女兒生出來之後可愛撒嬌，後來公公也被征服了，放心，小孩子很可愛的」。