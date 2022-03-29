台東卑南群聚再+2！60多歲男Ct值17.7　今起急增3處快篩站

▲台東縣政府今起增設池上、關山快篩站、大卑南快篩站，呼籲民眾踴躍篩檢 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東卑南群聚案今再新增2名確診案例，縣長饒慶鈴表示，縣府已緊急進行疫調並持續匡列，為了防堵疫情擴散，縣府29日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所設置快篩站。另外，除了初鹿快篩站外，也將增設卑南衛生所篩檢站，請足跡重疊者及當地鄉親盡速前往快篩，一起守護台東。

台東縣衛生局表示，為盡早阻斷社區傳染鏈，縣府於3月27、28日立即在初鹿國小側門前開設快篩站，啟動專案快篩作業，2天總計快篩1,604人，快篩陽性24人，經PCR採檢結果2例陽性確診。2例陽性確診個案，除昨天已公布的1例確診個案70歲女性(尚無案號)，再新增1名確診個案為60多歲男性，Ct值17.7，相關疫調進行中。另昨天尚無案號的確診個案70歲女性的40多歲女兒，因母親確診，衛生局緊急匡列PCR採檢陽性確診。

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另外，因應昨天新增關山案23029，原先居隔採檢人數由60人擴增為91人，其中87人PCR檢測為陰性、4人採檢中，全數列為居家隔離，請鄉親務必遵守相關規定，勿觸法，以免受罰。今天早上在關山、池上的快篩站截至中午12點，總共篩檢267人，快篩結果皆為陰性。

全縣各快篩站服務時間，初鹿快篩站於今天下午2點至6點開設，縣府也將從今天起連續3天至31號，在卑南鄉衛生所開設快篩站，時間為今天下午3點到6點、30日上午10點到12點，以及31日下午1點30分到4點30分。關山衛生所旁、池上福原聚會所分別設置快篩站，從今天上午8點30分到11點30分、下午13點30分到17點30分，請有足跡重疊者或有需要鄉親前往篩檢。