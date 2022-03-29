快訊／台東+2足跡曝！馬偕醫院、全聯、小七　南投進香3天2夜　

▲0329台東防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東縣28日新增4例本土個案，縣府也緊急在初鹿、關山、池上等地開設快篩站，最新消息指出，目前初步篩了1604人，但卻有24人快篩陽性，進一步PCR採檢後，確認2人確診，對此台東縣長饒慶鈴也公布最新足跡疫調。

台東縣長饒慶鈴表示，除了28日公布尚未有案號的70多歲女性外，其40多歲女兒，被衛生局緊急匡列採檢後確診。此外，29日也新增一名60多歲男性，Ct值17.7，至於相關疫調仍須進一步調查。

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而根據最新足跡疫調顯示，案23082足跡較為單純，主要前往山區整理田地，或前往案22850家中聊天；案23083曾在21日到過台東馬偕醫院心臟內科門診就診，並曾以公車往返初鹿與台東市區，也曾參加過南投縣的3天2夜進香活動；另案23125則為卑南家族群聚中，最早出現症狀的人，她在14日就已出現症狀，曾到過大潤發、50嵐東商店、屈臣氏、全聯台東平等門市、萬丹紅豆餅、7-11初鹿門市等地。

▲▼0329台東足跡。（圖／翻攝自臉書）



饒慶鈴指出，台東自26日出現本土病例後，便於27日至28日開設快篩站，初鹿快篩站截至目前共完成1604人篩檢，有24人快篩陽性、其中2人PCR檢驗後確診，目前卑南家庭群聚案累計9人確診；另在關山確診案23029，目前共匡列88人居家隔離，其中已85人完成PCR檢測為陰性、3人採檢中。另上午共267位民眾接受快篩，全數陰性。