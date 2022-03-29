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台東縣數位學習推動辦公室啟動　饒慶鈴：盼縮短城鄉落差

▲台東縣數位學習推動辦公室今啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣數位學習推動辦公室今啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化學生的智慧科技力，台東縣成立「數位學習推動辦公室」，29日由縣長饒慶鈴主持揭牌儀式，並與康樂國小師生共同進行數位學習演示，體驗數位線上學習的樂趣。饒慶鈴表示，此辦公室將作為全縣國中小數位學習推動的專責單位，縣府今年也為縣內學校爭取到約7,000台學習載具及500台行動充電車，以促進師生的科技輔助學習，讓台東在「班班有冷氣」之外，還達到「生生用平板」、「班班有網路」的目標。

饒慶鈴表示，台東近年以慢經濟、快思維推動各產業發展，不僅推出各項智慧化服務，在教學上也因應新型態教學模式，在全縣10所國中小建置未來教室、推動E化教室等智慧學習。去年受到疫情影響，無法到校進行實體教學，改為在家線上學習，也讓師生體驗到教學與學習者角色互換的模式，此次在康樂國小成立「台東縣數位學習推動辦公室」，未來將統籌全縣線上教學和數位學習事務，結合教育處跨科室、學校校長及數位教學經驗、資訊網路專長等教師的參與，評估數位學習成效，讓平板電腦等數位器材成為學習的利器，縮短城鄉數位學習落差，培養學生數位素養及自主學習能力。

教育處長林政宏提到，為提升台東孩子的競爭力，109年完成建置各校前瞻基礎建設，包含全縣國小3至6年級、國中1至3年級，每間教室裝設大螢幕顯示設備及教學區無線網路；今年持續運用教育部「推動中小學數位學習精進方案」，投入約1.3億元經費購置載具等軟硬體設備，包含補足全縣117所學校班級教室無線網路基地台建置及移機、約7,000台學習載具及500台行動充電車、學習載具管理系統(MDM)使用授權、教學軟體與數位內容，並成立專案辦公室等，期盼完成全縣國中小班級無線網路覆蓋率100%，達到「班班有網路」、「生生用平板」，更期許在後疫情時代，讓現場第一線教師能持續善用線上學習工具，幫助學生個別化學習。

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