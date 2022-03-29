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南韓國防部證實北韓造假！影片主角不是火星17：只為掩蓋自爆真相

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣稱24日下午所試射的洲際彈道飛彈為「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於24日下午2時38分從平壤順安飛行場試射導彈，儘管平壤當局透過官媒釋出一系列照片、影片，宣稱其試射的飛彈為新研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」；不過南韓國防部今（29）日證實，從影片中氣候、飛彈引擎噴嘴分析，證實平壤當局是「對外詐欺」，其實當天試射的飛彈是舊有的火星-15型。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部29日下午出席國會國防委員會全體會議時，發佈近日以來的調查結果，表示北韓24日所試射的飛彈並非官媒《朝中社》所宣稱的「怪物導彈」火星-17型，而是2017年試射成功的火星-15型，稱平壤當局的做法「以假亂真」，帶有高度宣傳意義，只為了安撫國內民心。

據悉，北韓曾於3月16日試射洲際彈道飛彈火星-17型，只不過在飛彈發射升空至不到20公里處時，便在初期階段在空中「自爆」。

南韓國防部指出，平壤居民目睹飛彈試射失敗、空中自爆的景象，平壤當局為了阻斷謠言傳播，才選擇在最短的時間內，於24日以試射火星-15型的方式做為替代方案，向國內外營造出「成功」試射火星-17型的假象。

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓16日試射火星-17型時在空中「自爆」，宣告失敗。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國防部分析，其實彈道飛彈中每個彈種都有固定、且特有的飛行軌跡與特性（上升加速度、燃燒與多節火箭的分離時間等），從北韓官媒公佈的影像進行精密分析，證實該枚導彈的飛行特性與火星-15型類似。

而從影片來看，北韓最高領導人金正恩前往督導時影子的方向為偏西方，推測應為上午8至10時所拍攝，然而該日飛彈試射的時間點為下午2時左右；且當時平壤順安飛行場的氣候為多雲，然而從影片來看，卻是晴朗的好天氣。

另外，火星-17型採用的是將4顆液體燃料綁在一起、為聚類引擎（clustering）的形式，與僅只有2顆引擎的火星-14、15型相比，自然需要更複雜的技術，然而平壤當局16日試射火星-17型失敗後，僅需8天的時間就可以分析試射失敗原因、同時重新試射同款飛彈，這在正常的情況下，時間恐怕是不夠的。

▼北韓官媒以好萊塢「英雄戰爭片」手法拍攝金正恩督導飛彈試射的影片，顯示北韓對軍事發展具有高度信心。

南韓軍方也在一場閉門會議中表示，從北韓官媒公開的該段影像中，發現該枚飛彈的引擎噴嘴有2個，正好與火星-15型相同，更坐實了南韓當局「北韓對外詐欺」的推測。

南韓國防部透露，在美、韓聯合召開的合作會議中，美方基本上同意韓方的分析手法與所得出的結論，雖無法一口咬定該日北韓所試射的飛彈就是火星-15型、而非火星-17型，但是其推測結果具有相當高的可能性。

►北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17
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