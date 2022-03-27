北韓「試射飛彈照」疑點重重！韓美疑造假：根本不是火星-17

▲南韓與美國軍方懷疑，北韓造假飛彈試射照片。（圖／朝中社）



記者王佩翊／綜合報導

北韓24日下午試射飛彈，並墜落於北海道的日本專屬經濟海域內，引發關注。事後北韓也公開了一系列的試射宣傳照與影片，並聲稱成功發射了洲際彈道飛彈「火星17型」。不過經過南韓與美國數日的共同分析，最終研判北韓發射的其實是「火星15型」而非新型的「火星17型」。事實上，北韓公開的照片中也被發現疑點，因此被懷疑根本是造假。

根據《韓聯社》報導，多名南韓政府與軍方消息人士27日透露，韓美針對北韓24日發射的洲際彈道飛彈進行精密分析，卻發現驚人疑點。當時北韓所發射的洲際彈道飛彈的火箭發動機共有2個噴管，與「火星15型」相同，然而「火星17型」卻有4個噴管。

▲▼北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）



不僅如此，第一級火箭的燃燒耗時也幾乎與「火星15型」相同。北韓這次以高仰角發射，儘管在射程與高度上，與4年多前最後一次發射「火星15型」時相比有所增加，但飛彈軌跡卻極為相似。根據理論計算，如果北韓以正常的角度發射飛彈，射程可達1.5萬公里，威力將成為北韓歷屆洲際彈道飛彈之首。

北韓24日試射飛彈後，宣稱成功發射新型「火星17型」飛彈，還公開了一系列的照片與影片。不過韓美經分析後，一致認為，這些照片與影片應該是經過後期加工，實則為先前的試射場面。

專家指出，從公開的照片可以看到，其中的天氣狀況與當天實際的天氣狀況不同，懷疑北韓根本在說謊。

▼金正恩與部下歡呼。（圖／朝中社）



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