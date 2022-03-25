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金正恩督導飛彈試射！向美國開嗆「勇敢射吧」　從俄烏戰得到啟發

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓24日下午試射洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方昨（24）日下午指出，北韓（朝鮮）於下午從平壤順安飛行場試射彈道飛彈，飛行1個多小時後墜落日本專屬經濟海域（EEZ）。對此，北韓官媒今（25）日證實試射洲際彈道飛彈「火星-17型」，由北韓最高領導人金正恩親自批准、督導。南韓媒體分析，北韓此舉不僅撕毀4年前的協議，更突顯出長期對抗美國的決心，不排除之後進行第7次核試爆。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩首先親自在命令文書上簽命，批准試射洲際飛彈（ICBM）「火星-17型」，他在文件上親筆寫道，「批准此次試射，於3月24日發射。為了祖國與人民的偉大尊嚴，就勇敢地發射吧！」

▼金正恩親自簽名、批准試射洲際彈道飛彈火星-17型。（圖／路透社）

▲▼金正恩親自簽名、批准試射洲際彈道飛彈火星-17型。（圖／路透社）

▲▼金正恩前往平壤順安飛行場督導火星-17型試射。（圖／路透社）

▲金正恩前往平壤順安飛行場督導火星-17型試射。（圖／路透社）

試射當天，金正恩前往平壤順安飛行場親自督導試射。在試射結束後，金正恩開懷大笑，與參與飛彈研發的國防科學家、參與試射的紅旗中隊戰鬥要員拍攝合照。

《朝中社》表示，此次發射的洲際彈道飛彈「火星-17型」，採「高彈道」（ lofted trajectory）方式發射，其升空最高頂點高度為6248.5公里，飛行距離為1090公里、經歷4052秒鐘（67分鐘）的飛行，最後精準命中北韓東海（日本海）公海預定目標水域。

▼洲際彈道飛彈「火星-17型」飛行約1090公里。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓24日下午試射洲地彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩親自視察洲際彈道飛彈「火星-17型」試射。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，透過此次飛彈試射，確定北韓武器體系精準地達到當初設計時的要求，確保在戰爭爆發時能以科學技術迅速應用。金正恩在完成飛彈試射後更表示，「新型洲際彈道飛彈集結各種尖端國防科學技術，其研發成功代表著我國（北韓）的自主國防工業達成一定的威力（實力）。」

金正恩在試射前曾表示，「（北韓的）戰略武力能徹底阻止美帝主義者的任何軍事企圖，隨時處於遏止（美國武力）的準備態勢上。未來，將會持續發展、保有強大的軍事技術與實力，對抗任何軍事威脅，同時準備好與美帝主義者進行長期對決。」

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

▲▼金正恩24日視察新型洲際彈道導彈「火星-17型」試射。（圖／朝中社）

▲▼金正恩、北韓24日試射新型洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／朝中社）

南韓《韓聯社》分析，先前北韓屢次強調「強對強、善對善」的外交基本原則，表示華府的態度將會決定美朝關係是走向對決、亦或協商，不過此次平壤當局決心試射洲際彈道飛彈的舉動踩到南韓、美國的「紅線」，其撕毀4年前暫停試射彈道飛彈的承諾，顯示出平壤已決心讓美朝關係走向對決。

另外，北韓官媒在報導中也罕見提到「核武」，在3500字的報導中就出現13次與核武相關的單字，包括「研發更多無敵的核武攻擊手段」、「無敵的自衛性核戰爭威懾力」、「核寶劍」，暗示出平壤當局未來重啟核武研發、核試爆的可能性。

《韓聯社》也指出，此次俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，也讓北韓決心致力於發展核武。

當初蘇聯垮台後，烏克蘭繼承1800枚核彈頭、佈署洲際彈道飛彈，是當時繼美國、蘇聯（俄羅斯）之後全球第3大的核武國家，不過1994年烏克蘭與美國、英國、俄羅斯簽下《布達佩斯安全保障備忘錄》後答應移轉核武、同時以保障國家主權不受侵犯等條件做為擔保，然而今年2月底烏克蘭遭俄軍入侵後，國際社會卻無法以實際行動保障烏克蘭主權。

▲▼俄烏戰爭，成為北韓決心強化發展核武、彈道飛彈的關鍵。（圖／路透社）

▲俄烏戰爭，成為北韓決心強化發展核武、彈道飛彈的關鍵。（圖／路透社）

北韓官媒《朝中社》、對外宣傳媒體《黎明》也屢次提到國際情勢劇變，「在劇變的世界政治情勢中，若無法擁有相應的國防能力，則會陷入軍事威脅中，無法保衛國家主權與人民」、「無論是誰侵犯我國安全，一定要徹底付出代價」。

《韓聯社》指出，先前衛星影像就捕捉到平壤當局正試圖修復豐溪里核試驗場被炸毀的坑道，而寧邊核設施也被發現正在啟動5兆瓦原子反應爐。

另外，韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（신종우，音譯）在分析中指出，火星-17型的推動能力比火星-15型還多出2倍，若以正常角度進行發射，則射程恐怕超過1萬5000公里，美國本土、非洲、大洋洲皆可納進射程範圍，且可攜多枚核彈頭。

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