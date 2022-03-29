620名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

▲位於莫斯科的俄羅斯聯邦安全局（FSB）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭國防部29日公布了一份在歐洲活動的俄羅斯間諜名單，人數約有620名，而曝光的資訊除了姓名以外，還包括電話、住址和車號等，目的就是為了削弱俄國在歐洲的間諜行動。英國情報部門也警告，目前俄羅斯在歐的間諜行動只有10％被發現。

根據《福斯新聞》報導，烏克蘭國防情報部門29日公布了一份以俄文書寫的「俄羅斯聯邦安全局雇員」名單，裡面含有620名在歐洲行動的俄羅斯間諜姓名、電話、地址、護照號碼、車牌號碼，部分名單還寫有財產狀況。聯邦安全局（FSB）的前身，其實就是蘇聯時期國家安全委員會（KGB），也就是冷戰時期蘇聯的秘密組織。

儘管目前尚未證實這份單的真實性，但英國《每日電訊報》指出，英國情報機構軍情六處（M16）前局長索沃斯（John Sawers）警告，俄羅斯在歐洲的行動還有九成沒被發現，「對於他們正在做的事情，我們可能只知道10％，情報機構會做很多我們根本不知道的事情。」

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