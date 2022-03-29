戰事膠著！　英國防部：俄派1000名「瓦格納集團」傭兵到烏東

▲俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）已部署到烏克蘭東部。（圖／翻攝自telegram）



文／中央社

英國國防部今天表示，烏克蘭東部戰事益發膠著，俄羅斯為突破僵局，已派出以凶殘著稱的「瓦格那集團」傭兵前往當地，預料將有超過1000名傭兵參戰。

法新社與美國雜誌「美國新聞與世界報導」（USNews & World Report）報導，英國國防部推文說：「俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）已部署到烏克蘭東部。」

「預料他們將派出超過1000名傭兵執行戰鬥行動，包括該組織的高層領袖。」

瓦格那集團以親近俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）著稱，旗下傭兵涉嫌在馬利、利比亞與敘利亞執行凶殘行動。

英國國防部表示：「由於人員大量折損且基本上攻勢受阻，俄國非常可能被迫重新安排優先順序，犧牲掉在非洲與敘利亞的行動，將瓦格那的人員派往烏克蘭。」

英國上週以俄羅斯2月24日入侵烏克蘭為由，進一步對俄國個人與實體施加制裁，瓦格那集團也在制裁之列。

這個最新部署行動背後的意涵，不僅僅是俄羅斯默認在烏克蘭戰事受挫而已，總部位於紐約的智庫蘇凡中心（Soufan Center）本週分析指出，「俄羅斯軍事表現不佳，會對其國外形象帶來負面影響，其他民族國家將較不可能尋求俄羅斯訓練與軍事對軍事關係」。

「俄羅斯已和公然漠視人權連結在一起，沒了兵強馬壯的名號，俄羅斯的軍隊部署將變得更缺乏吸引力。」