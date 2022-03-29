黃瀞瑩遭追打濫用行政資源　陳智菡力挺：努力痕跡不該被抹滅

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著選舉腳步接近，台北市議會藍綠黨團近來質詢焦點針對已離職的前北市副發言人「學姊」黃瀞瑩，質疑黃仍用市府資源在做選舉宣傳。對此，北市府發言人陳智菡表示，「任何人在任何工作只要曾經努力，必然會留下痕跡，黃瀞瑩在北市府的努力，不應該也不可能因為選舉被抹滅成一片空白」。

國民黨議員王浩26日爆料，市議員擬參選人「學姊」黃瀞瑩人形立牌竟擺放在台北市立聯合醫院內，質疑公然輔選；民進黨議員李建昌則指出，黃瀞瑩還在台北捷運公司Line群組，要求各局處清查所有工作群組。

民進黨議員簡舒培29日再爆料，有民眾坐公車時發現，北市公運處的市政宣導，持續替民眾黨議員參選人黃瀞瑩打廣告，「如此行政不中立，難道北市府都看不到？整個城市根本成了民眾黨的競選總部」。

「人生軸線不停，角色不斷轉換，即便是最殘酷的選舉，也不可能把過去完全切割。」陳智菡表示，最近學姊黃瀞瑩在市府擔任副發言人期間所拍攝的照片影片，一直被翻出，批柯文哲黨政不分，最新話題是她在108年協助宣導「公車上下車刷卡」的影片，有議員要求立刻下架，否則，就是民眾黨議員參選人寄生市府。

陳智菡說，她跟黃瀞瑩共事期間，每次有宣傳要拜託，黃只要時間允許，絕對二話不說一口答應，而且「無償協助」，幫市府節省許多廣宣預算，這些影片就此成了市府資產，「我不太明白，既然資訊正確、效果也好，儘管她已經離職，有甚麼非下架不可的理由？」

陳智菡說，人的身份都會轉換，但過去無法切割。她既是台北市政府前副發言人，也是前記者，難道老東家也要把她過去的報導全部下架，才算公平？否則又要多給柯文哲、民眾黨、黃瀞瑩安一條寄生媒體的罪名？

最後陳智菡說，「任何人在任何工作只要曾經努力，必然會留下痕跡，黃瀞瑩在北市府的努力，不應該也不可能因為選舉被抹滅成一片空白」。