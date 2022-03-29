目標當執政黨！民眾黨邀駐台使節新春酒會　柯文哲：台海可能變生肘腋

▲柯文哲29日出席民眾黨國際新春酒會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣民眾黨29日中午舉辦國際新春酒會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲親自出席，並邀請各國駐台使節參與，被外界視為2024選舉起手式。柯文哲致詞時表示，感謝在場的美國、日本和歐盟在內友好國家，在台灣防疫初期捐贈疫苗；台海問題上，由於局勢可能變生肘腋，必須與所有利害攸關的國家一起努力，確保台海和平、印太地區穩定。

針對此次活動目的，柯文哲說明，民眾黨成立2年半，一直沒有機會跟國際社會介紹自己，身為台灣第三大政黨，他們有志氣要成為執政黨，過程中除了要跟國內民眾溝通外，也要漸漸地為執政做準備，並與外國駐台使節溝通，這點不論是在台北市政府或民眾黨團都在努力，而今天最主要目的是將民眾黨介紹給國際社會。

被問到是否為2024總統大選鋪路的起手式？柯文哲表示，他們的目的是成為執政黨，這是每天努力的過程，並開始跟駐台使節慢慢溝通，「我們有基本理念，也樂意聽各國意見。」很多東西都是在溝通之中慢慢形成具體政策。

▲柯文哲於民眾黨國際新春酒會致詞。（圖／民眾黨提供）

而柯文哲也以英文進行致詞，宣布民眾黨將推薦年輕、專業的候選人，全面參加全國各地地方選舉，「他們將代表台灣新生代，重新反思並踐履屬於他們真實的價值觀；他們且將肩負使命，改變長期以來被泛綠和泛藍陣營壟斷的台灣政治版圖。」

柯文哲指出，今年同時面臨兩場傷亡都很慘重的戰爭，第一場戰爭是疫情蔓延，迄今為止，全球已有將近5億人感染了新冠肺炎病毒，其中並有超過600萬人因此喪生。第二場戰爭則是俄羅斯的入侵烏克蘭及其帶來的餘波，迄今已讓數千人喪生，數以百萬計的烏克蘭難民逃往鄰國，眾多蜂擁離境的難民在全世界眼前展現了一場現代版、沒有摩西率領的出埃及記。

柯文哲強調，在應付新冠肺炎疫情方面，過去兩年來台灣民眾與居民，展現無與倫比的防疫紀律，有效控制了病毒的流傳，「同時也要感謝在場美國、日本、歐盟在內的友好國家，在台灣防疫初期及時捐贈疫苗、援助國人施打的情誼。」

柯文哲說，在當前全球疫情方興未艾、生產供應鏈重組、通貨膨漲嚴重、中美競爭激烈、不同意識型態的國家集團間對立愈益明顯等多重複合挑戰的情況下，台灣尤其要以多元而彈性、靈活且務實的方法，全面性檢視與管理對外關係。由於台海局勢可能變生肘腋，必須與本地區所有利害攸關的國家一起努力，共同確保台海和平與印太地區的穩定。

關於民眾黨國際新春酒會，民眾黨參與人員包括黨主席柯文哲、秘書長謝立功、國際事務委員會主任委員趙麟、立委邱臣遠、立委賴香伶、立委張其祿、立委高虹安、立委蔡壁如。

該場活動也邀請許多駐台使節，包括德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）、美國在台協會政治組專員高爾文（Kevin Kallmyer）、美國在台協會政治組專員菲力普（Philip Falson）、美國在台協會經濟組專員黛博拉（Deborah Repass）、加拿大駐台辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、加拿大駐台辦事處長呂明銳（Martin Laflamme）、以色列駐台代表柯斯畢（Omer Caspi）、印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）、波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、紐西蘭商工辦事處駐台代表馬嘉博（Mark Pearson）、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）、泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai）、泰國貿易經濟辦事處簽證組組長張欽順（Phonlakrit Warawat）、南非駐台灣代表Douw Gerhardus Joubert Vermaak、比利時台北辦事處處長文浩德（Frédéric Verheyden）、歐洲經貿辦事處政策專員孫安琦（Angeline Sanzay）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（Hiroyasu Izumi）、總務室主任木林望（Nozomu Kibayashi）、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇（Vu Tien Dung）、英國駐台辦事處政治處處長文志康（Leon Man）、駐台北韓國代表部副代表洪淳昌（Hong Soon-chang）。