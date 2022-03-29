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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6月新加坡考察團列「教育局行程」　柯文哲：個人行程另外處理

▲▼柯文哲29日出席民眾黨國際新春酒會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲29日出席民眾黨國際新春酒會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

因為受到新冠肺炎疫情影響，近年來沒安排出訪行程的台北市長柯文哲，他28日在節目中自爆，北市教育局6月要赴新加坡考察，據了解若疫情穩定的話，柯文哲本人也會親自參與。身兼民眾黨主席的柯文哲29日表示，考察團是教育局行程，而他自己的個人行程會另外處理。

柯文哲29日中午出席民眾黨國際新春酒會，被問到新加坡考察團一事，他表示，台北市在發展雙語教育，今年9月有79個學校推行雙語教育，佔了全北市學校的三分之一，北市雙語教育是以新加坡當作範本，2017年至今重新檢討，並將邀請新加坡顧問團來台，也會派台北市負責雙語教育的團隊去新加坡考察。

柯文哲提及，智慧城市評比新加坡是全亞洲第一名，而台灣為第二名，此次也順便去看新加坡E化過程，特別是教育部門有無台灣可以學習的地方，「這次去有2個目標，一個是雙語教育，一個是智慧教育。」

至於自己會不會去新加坡考察？柯文哲說，本來預計解封後可以去，但最近疫情趨緊，原本預計台灣檢疫時間縮短的話，6月就可以去考察，不過這是教育局行程，「我個人行程是另外處理。」

而先前曾傳出訪美規劃，柯文哲回應，本來是有訪美規劃，但因為疫情的關係，他現在走不開，「疫情到6月時的變化太難預測，所以訪美計畫是postpone（推遲）。」

另外，被問到怎麼看待俄烏戰爭、兩岸關係發展？柯文哲僅提及，他們是學習型組織，這次發生在烏克蘭的事情，不論中國、美國和台灣都會在此之中學到很多東西，至於到底學到什麼，因為事情還沒結束，所以要持續觀察。

最後，柯文哲回應，學習有3個層面，分別是自己去學習、看別人做學習，以及純粹思考所得，這次烏克蘭戰事有很多可以借鏡的地方，至於學到什麼，黨內會有詳細的相關報告。

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