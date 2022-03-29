任內開工1.2萬戶！柯文哲：北市社宅要蓋到5萬戶　才能破壞房價

記者袁茵／台北報導

面對高房價議題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲29日表示，高房價並非單一因素，解決辦法包括興建社會住宅，而台北市能先做的就做，他任內已經開工1.2萬戶，倘若要對房價產生破壞，則要蓋到5萬戶。

▲柯文哲29日出席民眾黨國際新春酒會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲29日中午出席民眾黨國際新春酒會，該場活動邀請外媒、駐台使節代表與會。關於低薪高房價議題，柯文哲回應，高房價對於其他政黨只是說說而已，但對民眾黨來講，他們在台北市有執政經驗，房價真的是太高，但如果跟香港、上海比較，其實是國民所得成長的慢，如果今天台灣人均GDP達到4萬美元，相較來說房價也許就不高。

柯文哲指出，高房價不是單一因素，解決辦法包括蓋社會住宅、租金補貼、稅制改革的空房税和囤房稅都要處理，如果資近投入房地產的獲利率比投資一般產業高，當然水就往低處流。

關於社會住宅議題，柯文哲以南韓為例，2015年就蓋了28萬戶社會住宅，總計花了20多年時間，這是台灣政府必須要反省的，社會住宅不是一天就能夠完成，包括找地、編預算，以及跟居民溝通就要6年時間，早已超過市長一任4年的任期。

最後，柯文哲強調，台北市能做的就先做，在他任內社會住宅已開工1.2萬戶，加上公辦都更可達2萬戶，未來的市長要按照這樣步驟持續興建，但若要對房價產生破壞，得要蓋到5萬戶。