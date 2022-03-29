獨／高中女直球對決蔡英文　她曝總統回應「居住正義」：很政策　

記者吳奕靖／高雄報導

能夠在蔡英文總統面前談「居住正義」，這可不是每個高中生都能做到的事，高雄鼓山高中三年級學生阮蘊瑾不僅辦到了，現在的她還把蔡英文總統當成了未來目標，透過繁星計畫的特殊選才，考進了暨南大學國際企業學系，她說未來要從政，全力拚外交。

▲鼓山高中三年級學生阮蘊瑾，在蔡總統面前談居住正義 。（圖／記者當事人提供）

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去年10月，鼓山高中三年級學生阮蘊瑾就在「青春無懼，未來我行-與總統面對面」論壇當中，當著總統蔡英文的面說著居住正義，說起這一段，雖然戴著口罩，但是從眉宇之間還是能看得見她的自信，她回顧當時的情況說：「我們就是要探討我們的社會住宅或者是台灣房價之類的問題」，記者詢問總統有怎麼回答嗎？她笑了笑，感覺還真的滿滿「政治」味：「總統回應都有在我們的預想之內，因為我們選這個主體，需要的背景知識要很多，大概目前回答現在政策上面的問題，那我們其實都已經了解，但沒有太深入，能夠在其他在場學生知道也算是好事」。

▲鼓山高中三年級學生阮蘊瑾在蔡總統面前談居住正義 。（圖／當事人提供）

未來會選擇參政嗎？她表示：「我其實在升學這一條路上，就想要走這方面相關，因為我特殊選才是上了國際企業學系，可是我其實也有報政治系，未來也不排除會轉政治系，不過就自己現在的想法，國際企業系還是有很多發展，所以會先就讀了解之後，再考慮會不會轉系」。

阮蘊瑾也強調自己非常尊重蔡總統，也能體會台灣民主過程非常不容易，所以未來才會想要走政治，不過對於同年齡的人來說，阮蘊瑾清楚掌握目標，所以進到鼓山高中之後，從高一參加「國際交流社」跟日本和韓國姊妹校就有互動。她在2019年也在高雄市ASEP拿到金獎，校內表現也非常出色，英文演講比賽拿下第三、作文拿下第一。

▲鼓山高中三年級學生阮蘊瑾很尊敬蔡英文總統，未來想要從政 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

她也坦言會選擇「特殊選才」就是看準了這是唯一不用筆試的升學管道，透過書面資料和面試了解學生的特質，一種最直接的升學方式，不完全用成績判斷學生的現況，她認為這個管道非常適合自己，所以她才會一路努力爭取校內以及校外可以表現自我的機會。