獨／「總統學妹」榜單藏洋蔥　準女大生淚訴遺憾：還想跟你說話　　

記者吳奕靖／高雄報導

「爸爸！我會成為你的驕傲」，這是高雄市鼓山高中三年級學生蔡巧琳最想跟爸爸說的一句話，因為她的父親在日前因病去世，來不及參加她的高中畢業典禮之外，就連要成為台大新生的那一幕也無法親眼目睹，蔡巧琳含著眼淚說：「爸！不用擔心，以後這個家我來扛」。

▲鼓山高中學生蔡巧琳，進入台大農經系成為李前總統的學妹 。（圖／記者吳奕靖攝）

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曾經可以進入雄女的她，為了獎學金幫家裡減輕經濟負擔，選擇就讀鼓山高中，現在的蔡巧琳在鼓山高中三年，連補習班學費都繳不起的她，靠著自己以及學校老師的幫助，高一到高三都維持在校排名第一，現在更是一舉透過繁星計畫的特殊選才進入了台大農經系，成為了前總統李登輝的學妹。

不過她對於自己考上許多人心目中的第一志願，臉上並沒有太多欣喜的表情，因為她的父親在日前因病過世了！回想起過世的父親，蔡巧琳說：「考上的時候，班導師有載我去醫院看我爸，當面跟他講這件事，之後我想再跟他講進大學之後的想法，但他已經過世了」。





▲鼓山高中學生蔡巧琳，講到剛過世的父親一時間也沈默 。（圖／記者吳奕靖攝）

「很開心，但還是會有點遺憾！」講完這句話，蔡巧琳想起了自己的父親，一時間說不出話來，因為重病似乎也知道自己可能不久人世的蔡爸爸，在病床上還是想盡辦法聯絡慈濟，是否能夠給予女兒經濟上的援助，蔡巧琳說父親是計程車司機，在她升高二時欠下大筆債務，又因為生病無法工作，只能眼睜睜看著家裡經濟都媽媽獨撐，媽媽一天都要打兩份工，因為哥哥也是在念大學，雖然鼓山高中提供不少獎學金給蔡巧琳，但是進入台大又是另一個階段，台北的消費的確是一個問題。

花樣的年紀承卻受喪父之痛，蔡巧琳進入台大農經系卻沒有太多喜悅，反而更多了一份遺憾，因為她在接受採訪的過程當中，突然間沈默了，眼淚在眼眶打轉，看得出來在強忍情緒，讓同為父親的記者也非常心疼，告訴她「你是你爸爸的驕傲」，記者詢問有沒有什麼想對爸爸說的話，蔡巧琳說：「謝謝你之前一直照顧，我未來會考公務人員，希望你在天上能幫我加油」。

▲鼓山高中學生蔡巧琳（左一），進入台大農經系成為李前總統的學妹 。（圖／記者吳奕靖攝）