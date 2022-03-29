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7人北上和海大教授用餐...2體育老師確診　衛生局急匡列24人

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

高雄29日新增4例本土病例，其中2例為化工廠群聚案衍生，2人均為居隔期間陰轉陽，該條傳播鏈累計已有23人確診；另2例為台北市個案，案23022衍伸傳染至案23122與案23123。對此，高雄市長陳其邁表示，化工廠的2人為居隔期間確診，沒有社區風險；另針對台北市衍伸個案，2人曾和確診海大教授在密閉空間共同用餐後確診。

陳其邁指出，台北市衍生群聚個案，案23122與23123為某科大體育老師，曾在3月25日晚間北上台北參加海大老師聚會，與確診者共處台北某會館場所聚餐後遭感染，28日回到高雄後被匡列採檢後確診，Ct值均為20.2。

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對此，陳其邁也表示，高雄市政府第一時間接獲通報後，即時疫調匡列，發現高雄共有7人北上參加聚會，目前已驗出2人陽性反應，這兩人是某科技大學的體老師，其餘5人陰性；同時也對同住家人共10人、社區接觸者7人進行匡列，目前共匡列24人，除確診的2人之外，15人目前採檢結果為陰性，尚有7人檢驗結果尚未出爐。

另，針對某科大體育老師確診，是否可能為校園疫情拉警報，陳其邁則對此回應，確診的2人在傳染期中並無校園足跡，初步對於校園疫情風險較低，而相關同住家人採檢初步均為陰性，顯見體內病毒量低，風險不高，且均已居家隔離，但仍有通知相關學校單位需特別留意。

不過陳其邁也提醒，針對化工廠的群聚，確診人數累計已達23位，由於感染源還尚未釐清，目前還在搜尋感染源中，因此呼籲市民朋友如有足跡重疊，或有相關疑慮都應盡速前往採檢。

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