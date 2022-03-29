海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

▲F-16戰機執行驅離共機任務。（圖／翻攝國防部臉書）

記者陶本和／台北報導

世界大同文創公司董事長彭蔭剛29日刊登報紙廣告，闡述台海可能出現「四部曲」危機，呼籲總統蔡英文要確保台灣民眾的安危，台灣要和平，兩岸不能打仗；不過，此番言論被視為配合中國統戰，時代力量立委邱顯智則建議海基會應該撤掉其董事職務。

彭蔭剛在報紙媒體刊登「兩岸不能打仗：俄烏戰爭的教訓」專文，闡述台海可能出現「四部曲」危機，特別警示蔡英文政府必須審慎應對變局。

根據彭蔭剛在專文中研判的「四部曲」策略，他認為，台灣面積僅3.6萬平方公里，軍事基地集中在此小島上，一旦兩岸被他國利用發生戰爭時，大陸無須派一兵一卒登陸台灣。

彭蔭剛指出，第一步以飛彈炸毀台灣所有軍事基地（包括軍用機場、港口、雷達站、指揮部等）；第二步：在不傷害台灣民眾生命及生計情況下，以飛彈摧毀部分基礎設施（包括電廠、運輸系統等），以癱瘓台灣經濟；第三步：封鎖台灣所有進出通路（包括糧食、能源進出）；第四步：要求進行談判。

不過，此番言論被認為是配合中國統戰，邱顯智就在臉書表示，彭蔭剛文中如「無須派一兵一卒」、「兩岸一家親」、「同胞不能再讓自己人打自己人」等文字，是中國用來「勸降」台灣人的言論。

邱顯智認為，兩岸會不會打戰，取決於中國何時順應潮流，放下敵意，台灣人當然不想打戰，但台灣人民不會懼怕應戰，更不會在戰爭跟屈辱間選擇屈辱。他也提醒蔡英文、海基會，這種董事不用撤換嗎？

事實上，這不是第一次彭蔭剛發言引起討論，先前他也提出包括，認為美國是兩岸衝突製造者，並捐款給遭台灣政府判刑定讞，不當收受中國捐款的陸軍退役中將、前｢中華黃埔四海同心會｣會長羅文山，2006年曾前往中國參加連胡會，2015年前往中國參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會等。

當時，民進黨立委邱志偉也在立法院內政委員會提出書面質詢，向海基會提出抗議，認為海基會的董事，如涉親中言論是否適任；不過，海基會答覆指出，彭蔭剛是海基會創會的原始捐助人，他對國家和兩岸情勢看法與言論屬於個人意見，董事如果有違反法令或章程，足以危害公益或本會利益者，得由董事會決議解任，並陳報主管機關許可。