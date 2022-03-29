　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

▲▼F-16戰機曾驅離共機擾台。（圖／翻攝國防部臉書）

▲F-16戰機執行驅離共機任務。（圖／翻攝國防部臉書）

記者陶本和／台北報導

世界大同文創公司董事長彭蔭剛29日刊登報紙廣告，闡述台海可能出現「四部曲」危機，呼籲總統蔡英文要確保台灣民眾的安危，台灣要和平，兩岸不能打仗；不過，此番言論被視為配合中國統戰，時代力量立委邱顯智則建議海基會應該撤掉其董事職務。

彭蔭剛在報紙媒體刊登「兩岸不能打仗：俄烏戰爭的教訓」專文，闡述台海可能出現「四部曲」危機，特別警示蔡英文政府必須審慎應對變局。

根據彭蔭剛在專文中研判的「四部曲」策略，他認為，台灣面積僅3.6萬平方公里，軍事基地集中在此小島上，一旦兩岸被他國利用發生戰爭時，大陸無須派一兵一卒登陸台灣。

彭蔭剛指出，第一步以飛彈炸毀台灣所有軍事基地（包括軍用機場、港口、雷達站、指揮部等）；第二步：在不傷害台灣民眾生命及生計情況下，以飛彈摧毀部分基礎設施（包括電廠、運輸系統等），以癱瘓台灣經濟；第三步：封鎖台灣所有進出通路（包括糧食、能源進出）；第四步：要求進行談判。

不過，此番言論被認為是配合中國統戰，邱顯智就在臉書表示，彭蔭剛文中如「無須派一兵一卒」、「兩岸一家親」、「同胞不能再讓自己人打自己人」等文字，是中國用來「勸降」台灣人的言論。

邱顯智認為，兩岸會不會打戰，取決於中國何時順應潮流，放下敵意，台灣人當然不想打戰，但台灣人民不會懼怕應戰，更不會在戰爭跟屈辱間選擇屈辱。他也提醒蔡英文、海基會，這種董事不用撤換嗎？

事實上，這不是第一次彭蔭剛發言引起討論，先前他也提出包括，認為美國是兩岸衝突製造者，並捐款給遭台灣政府判刑定讞，不當收受中國捐款的陸軍退役中將、前｢中華黃埔四海同心會｣會長羅文山，2006年曾前往中國參加連胡會，2015年前往中國參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會等。

當時，民進黨立委邱志偉也在立法院內政委員會提出書面質詢，向海基會提出抗議，認為海基會的董事，如涉親中言論是否適任；不過，海基會答覆指出，彭蔭剛是海基會創會的原始捐助人，他對國家和兩岸情勢看法與言論屬於個人意見，董事如果有違反法令或章程，足以危害公益或本會利益者，得由董事會決議解任，並陳報主管機關許可。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
密集恐懼！這國家3天逮捕上千人塞監獄　宣布緊急狀態
快訊／「閃電俠」被逮捕！　遭帶回警局
海基會董事揭中國攻台「四部曲」　不用一兵一卒癱瘓台灣
公車開一半突大火狂燒！　司機乘客棄車逃命
正妹2個月閃嫁當醫師娘　老公口罩一脫瞬間悲劇了
快訊／台銀有確診！懷孕櫃員染疫　緊急全面清消
快訊／台東+2！媽媽傳染女兒　還有1男也染疫
BL劇男星要結婚了！　婚紗照曝光
快訊／疫情燒向彰化！　幼兒園緊急採檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

目標當執政黨！民眾黨邀駐台使節新春酒會　柯文哲：台海可能變生肘腋

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

6月新加坡考察團列「教育局行程」　柯文哲：個人行程另外處理

美智庫報告揭陸打壓台灣　外交部：譴責中國錯誤引用聯大決議

林昀儒鄭怡靜奪冠國旗風波　外交部：世界桌聯道歉助長霸凌行為

議會齊聲批柯市府行政不中立幫學姊宣傳　黃瀞瑩酸：藍綠合？

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

俄羅斯將限制「不友善國家」國民入境　外交部：密切聯繫180僑胞

「吳淑珍愛錢就不會嫁給我」　陳水扁護妻：她連總統薪水都不貪　

全民動員防衛再升級！　蔡英文揪他：讓台灣參與國土防衛合作

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

目標當執政黨！民眾黨邀駐台使節新春酒會　柯文哲：台海可能變生肘腋

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

6月新加坡考察團列「教育局行程」　柯文哲：個人行程另外處理

美智庫報告揭陸打壓台灣　外交部：譴責中國錯誤引用聯大決議

林昀儒鄭怡靜奪冠國旗風波　外交部：世界桌聯道歉助長霸凌行為

議會齊聲批柯市府行政不中立幫學姊宣傳　黃瀞瑩酸：藍綠合？

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

俄羅斯將限制「不友善國家」國民入境　外交部：密切聯繫180僑胞

「吳淑珍愛錢就不會嫁給我」　陳水扁護妻：她連總統薪水都不貪　

全民動員防衛再升級！　蔡英文揪他：讓台灣參與國土防衛合作

台新夢想家開放虛擬貨幣購票　主題週免費送獨家NFT

拉麵200元是基本？　老饕抖「1關鍵」：夠小麵攤用一年

密集恐懼症發作！這國家3天逮捕上千人塞進監獄　宣布進入緊急狀態

男誆濟公乩身化解嬰靈　手指舌頭「陰道畫符」性侵得逞

快訊／DC「閃電俠」伊薩米勒夏威夷被捕！　卡拉OK鬧事搶麥進警局

目標當執政黨！民眾黨邀駐台使節新春酒會　柯文哲：台海可能變生肘腋

台股力守17500大關！指數漲28點收17548

NBA新人王大熱門扭傷腳踝　騎士氣走魔術卻添傷兵

美新年度軍費預算飆新高　增加4%「達到23.3兆」

「可不可以讓我摸一下」　參加同志遊行偷襲志工下體挨告

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

政治熱門新聞

快訊／新北＋7　「中和公寓篩出6人確診」

快訊／確診海大老師妻在北市介壽國中任教　校方急啟動「線上教學」

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

北市曝足跡：誠品站前店、京站威秀

海大師曾去百齡河濱公園、知名餐廳

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

北市2確診　曾到三越、內湖好市多

快訊／內湖女CT值14.86　北市匡6人居隔、擴大採檢44人

被稱北市府請假王　勞動局長：依法請

陳水扁：吳淑珍愛錢就不會嫁給我

林昀儒奪冠國旗風波　外交部：世界桌聯道歉助長霸凌行為

更多熱門

相關新聞

海基會：去函海協會「已讀不回，但會處理」

海基會：去函海協會「已讀不回，但會處理」

海基會秘書長詹志宏23日在立法院報告時表示，海基會與海協會的聯繫沒有中斷，他們常以「已讀不回，但會處理」說明給大家了解，「像昨天早上發了一封信，希望了解東航事故班機上有無台灣民眾，下午就看到國台辦正式對外說明，表示對方還是重視兩岸民間交流。」

海基會董座懸缺近兩年　邱太三：許勝雄很適任

海基會董座懸缺近兩年　邱太三：許勝雄很適任

大S如何在對岸離婚　律師解釋後續

大S如何在對岸離婚　律師解釋後續

陸委會、海基會派員赴高雄　協助城中城罹難陸配家屬

陸委會、海基會派員赴高雄　協助城中城罹難陸配家屬

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

關鍵字：

海基會

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

曹格深夜暴走！「可以不要帶我老婆出去的是男人嗎」

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面