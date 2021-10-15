城中城大火「3陸配喪命」　國台辦：積極協助家屬處理善後

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝，資料照片）



記者任以芳／北京報導

高雄城中城14日凌晨發生大火，目前已累計46死41傷。經陸委會證實，目前有3名陸配不幸罹難，相關單位將協助家屬來台。對此，國台辦今日（15日）晚間也表示，「對罹難的大陸配偶表達深切哀悼，正在抓緊瞭解情況，將積極協助家屬處理各項善後事宜。」

國台辦於事發當晚發文表達關切，「大陸國務院台辦、海峽兩岸關係協會向此次事故罹難的同胞表達深切哀悼，向受傷同胞和相關人員家屬表達誠摯的慰問。」行政院陸委會也對於各國人士及大陸各方所表達之哀悼與慰問，表示誠摯感謝。

城中城一把大火造成46人命喪黃泉，部分往生者身份還在確認。其中，一開始發現有陸配喪命的消息來自大陸央視報導。據了解，是一名旅居海外大陸觀眾，看到大陸央視駐台記者相關報導，主動聯絡想尋找親人。

▼城中城大火導致46人身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）



根據往生者家屬表示，自己的表姐就住在「城中城」，事發後已失去聯絡。事後經央視總台駐台記者與高雄市消防局、殯儀館核實，確認該名觀眾的親人已經遇難，遺體現時存放於高雄市第一殯儀館，正等待家屬認領，死者為早年嫁到台灣的大陸配偶。

陸委會今天發出最新消息指出，經過初步確認，有3名陸配不幸罹難，其中已在台設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間之林姓陸配，在台均無其他親屬，針對疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，陸委會將會同各有關部門基於人道考量提供專案協助。至於第3名周姓陸配已在台設籍，政府也會聯繫其在台家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。

海基會已在第一時間聯繫家屬及在台友人表達關懷，並將協助吳姓陸配之陸籍女兒及林姓陸配之胞兄來台，海基會將全力協助家屬來台相關事宜並提供必要協助。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

