女兒交男友還同居　老爸火大告性侵！誣告代價出爐

▲高雄一名老爸不滿女兒交男友還同居，竟告他性侵。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名父親不滿女兒交男友、在外面租屋同居，除了把女兒帶回家外，還找人提告謝姓男友性侵女兒，但檢察官查出男友和女兒是「兩情相悅」給予不起訴處分；謝男氣不過，反告這名愛女心切的老爸誣告，法院審理時老爸坦承犯行，法官依誣告罪判老爸徒刑4個月，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元。

判決指出，這名女兒是2020年4月1日起至7月19日止，離家出走與謝姓男友同住，期間兩人打得火熱，如膠似漆，父親知道後，氣得先把女兒帶回家，逼她寫被性侵的自白，然後找了朋友寫了告訴狀，同年10月向高雄地檢署告謝姓男友性侵，檢察官偵查後，發現兩人是兩情相悅才同居並發生關係，因此做出不起訴處分。

被告得莫名其妙的謝姓男友不爽女友老爸的作法，還逼兩人分手，回頭告女友老爸誣告，高雄地院審理時，老爸才坦承是不滿女兒離家出走才告謝男，而女兒也作證維護謝男，說兩人是男女朋友，是自願發生關係，推翻原先被性侵的自白書。

法官認為，老爸不去理解女兒離家出走與他人同住背後可能存在的複雜因素，自認女兒智識尚淺且社會經驗不足等父執輩心理，誣告謝男，造成謝男困擾，也浪費司法資源。

但考量父親坦承犯行，且已經與謝男誤會冰釋，謝男表示不再追究，因此依誣告罪判處有期徒刑4個月，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元，及接受法治教育2場，緩刑期間付保護管束。