社會 社會焦點 保障人權

35歲桃園男「免教召」沒出國被抓到　判刑2個月4萬繳國庫

▲▼國軍漢光41號演習，206旅後備軍人臨戰訓練，105榴砲砲操+教召員演練射擊。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍漢光41號演習，教召訓練實彈射擊。（資料照／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

桃園影視業35歲徐姓男子去年收到教召令，本應前往桃園龍祥凌雲活動中心報到，試圖以航空公司電子機票申請免召，最後人沒有出境，免召原因消滅，卻逾期2天未報到，被桃園市後備指揮部函送偵辦，桃園地院依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑2個月，緩刑2年，並須向公庫繳交4萬元。

根據判決書，徐男是桃園市後備指揮部所屬後備軍人，原應於2024年10月14日按教召令，至桃園市龍祥凌雲活動中心報到。教召令8月29日就送達戶籍地，由徐男母親簽收並通知他，但徐男在10月9日提交航空公司電子機票，申請免召，獲得後備指揮部核准「免召」。

徐男最後因未能如期出境，導致免召原因消失，依法應在指定日期報到，但他試圖迴避召集，逾期2天都沒現身。事後，桃園市後備指揮部查核其出境紀錄，發現徐男根本沒出境，便函送檢方偵辦。

判決書中提到，徐男在偵查期間始終坦犯行，並有相關證物佐證，包括教育召集令遺失切結書、核免申請書、航空機票影本及出入境紀錄等，法院認定觸犯妨害兵役治罪條例「無故逾應召期限2日」，但考量他是首次違法且已認罪，並未對軍事訓練造成重大影響，因此判處有期徒刑2個月，得易科罰金，緩刑2年，並在1年內向公庫支付4萬元。可上訴。

12/08 全台詐欺最新數據

快訊／日本青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，台鐵初步調查，12月5日鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線，兩天事故若有關聯不排除求償，另也主動啟動EMU900型列車集電弓、碳刷特檢，以及電車線檢查，避免再發生。

教召後備役桃園免召機票

