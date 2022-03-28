開毒趴性侵傳播妹　惡男補刀「叫床聲音像小孩哭」下場出爐

▲傳播妹陪男客開毒趴卻斷片失憶，遭性侵還被男客揶揄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名胡姓男子2018年在摩鐵開房吸毒，找一名傳播妹作陪一對一玩「音樂桌」，卻趁女方混用毒品、意識不清胡言亂語時，涉不戴套性侵得逞，事後還揶揄女方「叫床的聲音像小孩哭」，女方氣炸提告，胡男刑案一審被依乘機性交罪判刑4年10月，上訴二審審理中，女方另提民事求償，台北地院判胡男須賠償45萬元，可上訴。

本案發生於2018年9月22日，胡男因先前被查獲吸毒，過幾天要去觀察勒戒，想把家裡剩下4包毒品咖啡包用光，於是帶到北市1家精品旅館開房，聯繫傳播公司找一名傳播妹作陪5小時，講明要開「音樂桌」，也就是陪吸毒助興。

本案被害女子當天下午5時許奉派抵達，先收清鐘點費，接著陪胡男聊天，擲骰子，還變魔術給胡男看，不料喝下胡男提供的毒品咖啡包，越來越high，最後更斷片失憶，完全不記得接到公司與男友來電追問行蹤。

胡男趁機非禮，不戴套性侵得逞，事畢睡到隔天（23日）清晨4時許，女方驚醒赫見自己內衣扣被解開、短褲被扔在地上，心知出事了，把胡男搖起來質問，胡男宣稱女方主動勾引，還揶揄女方「叫床的聲音像小孩哭」。

女方又怒又羞，但想不起任何過程，沒跟胡男加收超時費用，就慌亂逃回家向男友哭訴，經男友陪伴，及時報案並驗傷，在體內驗出胡男的精子細胞。胡男到案否認性侵，推稱女方迫於男友逼問、責罵的壓力，才誣賴他以卸責。

法官指被害人驗尿顯示含有鎮靜安眠藥物成分，還有K他命、卡西酮2種迷幻劑，與尼古丁等興奮劑，混用這些藥物會導致胡言亂語、昏睡與失憶，加上女方男友證稱案發當天午夜，女友接在電話裡語無倫次，頻說「這裡是什麼地方，看到的東西很奇怪」，完全聽不懂她在說什麼，狀況與藥物反應相符。

法官認為女方當時仍自我安慰「應該沒發生什麼事情」，不願貿然承認遭性侵，但雙方事先沒約定性交易，胡男事後也沒對此付錢，據此認定胡男利用女方吸毒而意識不清之際性侵得逞，犯後無悔意，依乘機性交罪判刑4年10月，上訴高院二審審理中。

女方另提本件民事求償精神慰撫100萬元，北院一審判胡男須賠償45萬元。胡男刑案還被告發涉犯轉讓禁藥、偽藥、毒品等罪嫌，將由檢方另案偵辦。