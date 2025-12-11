無法違法編列預算　行政院：不會執行讓政府違法的《財劃法》

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院近期在《財政收支劃分法》步步進逼，行政院決定不執行違法的法案，後續包括停砍年改，擬也比照處理。對此，行政院發言人李慧芝今（11日）說，行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。如果要執行會造成公務員違反《公債法》的再修惡版《財劃法》，會造成政府違法，「會造成政府違法的《財劃法》，行政院無法執行」。

李慧芝說，執行再修版《財劃法》會違反《公共債務法》，而公務員無法違法，所以行政院也無法違法編列預算。要說明的是，行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，所以對於立法公然違反《憲法》第70條侵害行政院的預算權，行政院沒有辦法接受、也無法認同。

李慧芝指出，財政部長莊翠雲昨日也有在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府還有各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的財劃法，也希望立法院能儘速審議院版財劃法。

李慧芝強調，行政院跟財政部一定會依法行政，但政府絕對不會做違法違憲的事情。如果要執行會造成公務員違反《公債法》的再修惡版《財劃法》的話，就會造成政府的違法，「會造成政府違法的《財劃法》，行政院無法執行」。

至於近期頻頻釋出法案「公布但不執行」的訊息，掀起朝野議論，李慧芝重申，執行修惡版的《財劃法》才會造成政府違法，公務員不能夠違法，「行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲」。