陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京

記者魏有德／綜合報導

大陸87歲書畫大師范曾在歷經「失聯風波」後，今（11）日於北京公開露面並捐贈字畫，也首次對外說明近況。他在個人微博及專訪中皆透露近期喜得一子、搬入新居，並強調家庭生活「愉快幸福」。范曾聲明提到，妻子徐萌將全面處理其公私事務，且與原有的兩名子女及其家屬斷絕關係，藉此回應外界對其健康狀態與家庭紛爭的疑問。

▲范曾在失聯風波後首次公開露面。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，12月11日，范曾現身北京活動並捐贈字畫，為8月「失聯」傳聞後首次公開露面。他在會後接受獨家專訪時表示，近期迎來獨子、家庭生活和樂，並稱未來家中大小事宜將委由妻子徐萌負責。

▲范曾在微博上公佈「喜獲獨子」的好消息，並宣佈與子女斷絕關係。（圖／翻攝微博）

范曾在微博的聲明中表示，他與妻子徐萌近日喜獲一子，已一家三口遷入新居，將長久相伴。他指出，因年事已高，多項事務已由徐萌代為處理，今後所有與他相關的公私事宜都將由徐萌全權負責，其他人無權干涉。

▲范曾接受媒體專訪。（圖／翻攝澎湃新聞）

面對外界傳言，范曾稱，近期有人以其子女名義造謠、挑動矛盾，甚至危及其家庭安全。他正式宣佈，即日起與范曉蕙（女兒）、范仲達（繼子）及其家屬斷絕關係，不再有任何往來，並解除先前所有委託、授權及合作；相關人員與其公司亦不得再以范曾名義對外活動，他保留追究法律責任的權利。

范曾表示，其公益慈善事務未來將由北京十翼文化藝術基金會處理，商業相關事務則由十翼范曾（北京）文化藝術有限公司辦理。他強調，未來將與妻子共同投入文化藝術及公益活動。

▲87歲的書畫大師范曾與小他50歲的嬌妻徐萌。（圖／翻攝微博）

2024年4月，范曾與小他50歲的徐萌再婚，引起輿論熱議，還一度傳出范曾失聯、收藏品遭轉移等各種傳聞，甚至有媒體拍下其住所被貼上封條。范曾曾表示，前妻楠莉離世近三年，自己曾因輕微腦梗塞身體不佳，在徐萌照料下逐漸恢復，最終選擇再婚。