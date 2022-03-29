少女醉倒KTV！遭「第一次見面男」性侵　閨蜜見她左手報警

▲少女被何男帶回家性侵。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名何姓男子在KTV認識一名17歲少女小美（化名），沒想到卻性侵對方，全案因少女自殘、左手有割腕痕跡被閨蜜發現才曝光。法官依成年人故意對少年犯強制性交罪且累犯，處何男3年2月徒刑。

判決指出，事發於2020年8月某天晚間10時許，何男和兩名友人到KTV喝酒唱歌，因此認識友人女友的閨蜜小美；一行人歡唱到隔天凌晨1、2時許，未料，何假意說要帶酒醉的小美回她家，卻搭計程車將對方帶回自己住處。

▼何男在KTV認識小美，未料竟伸出狼爪。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

何男趁小美在他房間床上休息時，不顧對方喊「不要用」，竟霸王硬上弓。後來小美左手有割腕的痕跡被友人發現，經友人詢問才說出自己遭性侵，在對方的陪同下報警。

高雄地院法官認為，被告與被害人才第一次見面，雙方並非熟識，竟為一己慾念，對少女性自主決定權及身心健康均造成極大損害；且少女案發後因身心受創，而割腕自殘，足認被告所造成的惡害甚巨。

法官說，惟參酌被告坦認犯行，態度尚可，且已與少女及其父親達成調解，並給付賠償金完畢，堪認已知過錯而具悔意，且積極希望能彌補自身過錯，因此判刑3年2月。全案可上訴。

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