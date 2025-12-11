　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

▲演員陳幼芳出席刑事局接露網路詐騙記者會，分享自身經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲演員陳幼芳出席刑事局揭露網路詐騙記者會，分享自身經驗。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局11日上午召開「揭露網路詐騙常見態樣及手法」，根據「165打詐儀錶板」統計，全台今年11月平均每日受理詐騙案件達 452 件，財損約新台幣1億9970萬元，較去年同期的607件與4億2253萬元，分別下降26%與 53%，警方指出網購詐騙是最高發的詐騙犯罪占比 29.9% ，已超越過往常見的「假投資詐騙」，其後依序是假投資占比12.93%、假交友投資詐財達9.01%。若以財損金額計算，假投資詐騙仍占比最高，達 42.13%，其次是假交友投資 22.79%、假檢警 10.84%。

曾在台劇麻辣高校生、光陰的故事演出展現洗練演技的女演員「百變女郎」陳幼芳受邀現身記者會，分享各類詐騙情境與常見話術。她指出詐團常利用「要求私下聯絡」、「提前支付」、「高額報酬保證獲利」、「強調限時」等方式讓被害人失去判斷，陳淑芳呼籲民眾，若接收可疑訊息請立即報警查證，莫掉入詐團話術陷阱。

▲演員陳幼芳出席刑事局接露網路詐騙記者會，分享自身經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：網路近期盛行「演唱會門票詐騙」。以BLACKPINK、TWICE等熱門演唱會為例，詐團在各大讓票社團張貼出清票券訊息，引導買家以 Messenger、LINE、IG聯繫，不斷以「晚了會被買走」、「今日須付訂金」洗腦施壓。民眾匯款後，對方再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」拖延，最終封鎖失聯騙走民眾購票款。

詐團假扮「買家」聯繫賣家，宣稱「訂單無法完成」，並提供假電商、物流平台客服連結，引賣家登入假網站。透過「金流、身分認證」、「賣家開通」等，盜取民眾帳戶個資、誘騙匯款，甚至要求寄送金融卡至指定地點，使帳戶遭盜領或遭用於洗錢。

詐團也鎖定企業，透過釣魚郵件、偽造信箱冒充公司老闆、董事長，發送「緊急付款」、「專案匯款」等指示，要求員工以 LINE 私下聯繫，甚至建立假主管與員工的「假群組」。詐團提供虛構合約或指定帳戶，導致員工誤信匯款。受害企業往往在財務流程發現異常時，出金早被轉走往往造成重大財損。

刑事局表示，詐騙犯罪充斥在購物、求職甚至延伸到企業財務。警方透過公開數據揭露最新詐騙手法，積極與民間力量合作，蒐集各類詐騙樣態，希望藉此強化防堵詐騙犯罪，遏止詐騙財損規模擴大。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍中尉爬上床！性侵下屬17分鐘
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

買完菜機車不見了！84歲嬤急報案　東港警超神巷子裡找回

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

快訊／獨居男多天沒出門！里長尋人聞臭味　破門驚見他已死亡

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

轎車追撞「側翻滑壘」再擊落2騎士　奇景「立筊」不倒畫面曝

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

買完菜機車不見了！84歲嬤急報案　東港警超神巷子裡找回

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

快訊／獨居男多天沒出門！里長尋人聞臭味　破門驚見他已死亡

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

轎車追撞「側翻滑壘」再擊落2騎士　奇景「立筊」不倒畫面曝

血尿拖2個月！40歲男「攝護腺長珊瑚礁腫瘤」　竟已泌尿上皮癌晚期

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

【拿生死狀衝現場！】游智彬鬧場險被車撞　王世堅一旁無言

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

更多熱門

相關新聞

任oo舉報！刑事局破盜版遊戲案

任oo舉報！刑事局破盜版遊戲案

刑事警察局智慧財產權偵查大隊日前宣布破獲一起大規模販售盜版遊戲機與跨境洗錢集團案件，涉案侵權軟體市值估計高達新台幣 40 億元。警方自 114 年 1 月至 6 月間陸續展開兩波搜索行動，在臺南多區查獲 8 名犯嫌並起獲大量贓證物，全案已依違反洗錢防制法、著作權法及商標法移送臺南地檢署偵辦。

吐槽沒受理過小紅書詐騙　刑事局狂電基層警

吐槽沒受理過小紅書詐騙　刑事局狂電基層警

軍事作家黃竣民臉書遭盜照千次　刑事局回應

軍事作家黃竣民臉書遭盜照千次　刑事局回應

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

關鍵字：

刑事局

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面