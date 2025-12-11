演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

▲演員陳幼芳出席刑事局揭露網路詐騙記者會，分享自身經驗。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局11日上午召開「揭露網路詐騙常見態樣及手法」，根據「165打詐儀錶板」統計，全台今年11月平均每日受理詐騙案件達 452 件，財損約新台幣1億9970萬元，較去年同期的607件與4億2253萬元，分別下降26%與 53%，警方指出網購詐騙是最高發的詐騙犯罪占比 29.9% ，已超越過往常見的「假投資詐騙」，其後依序是假投資占比12.93%、假交友投資詐財達9.01%。若以財損金額計算，假投資詐騙仍占比最高，達 42.13%，其次是假交友投資 22.79%、假檢警 10.84%。

曾在台劇麻辣高校生、光陰的故事演出展現洗練演技的女演員「百變女郎」陳幼芳受邀現身記者會，分享各類詐騙情境與常見話術。她指出詐團常利用「要求私下聯絡」、「提前支付」、「高額報酬保證獲利」、「強調限時」等方式讓被害人失去判斷，陳淑芳呼籲民眾，若接收可疑訊息請立即報警查證，莫掉入詐團話術陷阱。

刑事局表示：網路近期盛行「演唱會門票詐騙」。以BLACKPINK、TWICE等熱門演唱會為例，詐團在各大讓票社團張貼出清票券訊息，引導買家以 Messenger、LINE、IG聯繫，不斷以「晚了會被買走」、「今日須付訂金」洗腦施壓。民眾匯款後，對方再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」拖延，最終封鎖失聯騙走民眾購票款。

詐團假扮「買家」聯繫賣家，宣稱「訂單無法完成」，並提供假電商、物流平台客服連結，引賣家登入假網站。透過「金流、身分認證」、「賣家開通」等，盜取民眾帳戶個資、誘騙匯款，甚至要求寄送金融卡至指定地點，使帳戶遭盜領或遭用於洗錢。

詐團也鎖定企業，透過釣魚郵件、偽造信箱冒充公司老闆、董事長，發送「緊急付款」、「專案匯款」等指示，要求員工以 LINE 私下聯繫，甚至建立假主管與員工的「假群組」。詐團提供虛構合約或指定帳戶，導致員工誤信匯款。受害企業往往在財務流程發現異常時，出金早被轉走往往造成重大財損。

刑事局表示，詐騙犯罪充斥在購物、求職甚至延伸到企業財務。警方透過公開數據揭露最新詐騙手法，積極與民間力量合作，蒐集各類詐騙樣態，希望藉此強化防堵詐騙犯罪，遏止詐騙財損規模擴大。

