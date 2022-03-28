男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯...她嚇逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友3個月前，終於結束母胎單身的日子，原以為是幸福的開始，沒想到碰上AA制狂魔，不僅約會開銷錙銖必較，連在他家煮兩人一起喝的湯，也不忘收錢，嚇得她連忙斬斷孽緣。

女網友在Dcard崩潰表示，「跟男友是在交友軟體上認識的，一開始相處都還不錯，沒想到開始交往後發現，他根本是AA制狂魔。說真的，我是不反對AA的，因為家裡從小教育的關係，很明白天下沒有白吃的午餐，自己也很不喜歡佔別人的便宜，但後來真的是讓我太傻眼了。」

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她一連舉出3個實例，之前小倆口出去約會吃飯，結束後男友立刻討錢，「今天吃飯妳的是349元，電影票350元，爆米花飲料套餐80元，這樣是779元，再加機車油錢，妳給我800元就好！」

聞言，原po不禁錯愕地問，「爆米花不是我們一起點的嗎？」怎料，對方馬上回嘴，「我沒喝飲料，爆米花也是妳叫我吃的耶！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，上個月男友的生日，更讓她大開眼界，事前她去全聯採購不少菜、牛肉，還訂了蛋糕，當天通通帶到男友家大展廚藝，準備過程中她想再煮個玉米濃湯搭配，於是詢問冰箱雞蛋是否能用，也得到許可；沒想到晚餐結束後，男友直接討要20元雞蛋錢。

她接著怒道，情人節互送禮物時，男友也稱「我送的比妳的貴300」，然後要求她晚餐請客，「你每次出去都要拉屎，用掉好幾包衛生紙的錢，老娘都沒有跟你計較；因為你要賺回饋，所以都讓你刷卡，回饋你也沒跟我AA阿，真的是氣死我了！我前男友到底是節儉還是摳？我自己先把他歸類在摳。」

對於絕品男的行徑，眾人也看傻眼，紛紛回應「沒聽過這麼摳的」、「沒事的，我之前男友都直接花我的錢，妳的還有出一半」、「逃真的是正確欸，有夠摳的」、「這會歸類在...有病」、「這種人值得一輩子單身」、「這種第一時間就甩掉好嗎」。

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