性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」主嫌趙主彬（조주빈，音譯）先前因在通訊軟體Telegram經營「博士房」，誘拐並性剝削數十名未成年少女，非法製作與販售性剝削影片，被大法院判處42年4個月有期徒刑。如今，趙主彬因另起性侵未成年少女案件，再度被南韓大法院（最高法院）追加5年刑期，合計須服刑47年。

根據《韓聯社》，趙主彬2019年5月至2020年2月，曾性侵當時仍未成年的受害者，該起事件發生的時間點甚至早於「博士房」案。該名受害者遭受性侵長達一年，身心靈遭受極大傷害，而趙主彬至今仍以與受害者曾為「戀人關係」為由否認犯罪、拒絕悔過，導致受害者被迫承受二次傷害。

南韓大法院（主審為大法官盧泰嶽）於今（11）日審理此案，針對涉嫌違反兒童青少年性保護法（強姦）等罪而被起訴的趙主彬，追加宣判5年有期徒刑定讞，合計需服刑47年。

一審法院判處趙主彬5年有期徒刑，並附加40小時性暴力治療課程，並禁止其在兒童、青少年與身心障礙保護設施就業，限制時間長達5年。二審，趙主彬主張新增刑期與既有42年4個月刑期合併，超過累計上限，但法院依刑法規定駁回其抗辯，判決仍有效。大法院亦維持原判，駁回上訴。

據悉，趙主彬早在2019年至2020年間，誘騙數十名女性受害者拍攝製作性剝削影像，並透過Telegram「博士房」販賣給付費會員觀看，2021年10月已被大法院判處42年4個月徒刑。

另外去年2月，他又因與號稱博士房第二把交椅的共犯「Budda」姜勳（音譯）涉及強制猥褻，威脅被害女性拍攝裸照，被大法院追加4個月徒刑。此次追加5年刑期後，累計刑期達47年，成為南韓司法史上備受矚目的長期監禁案例。

南韓電視台Channel A曾於2022年5月在犯罪心理分析綜藝節目《黑暗：我看見惡魔》透露，其貌不揚、身高僅164公分的趙主彬，曾拿著父親原本用來植牙的醫藥費，來充當他前往醫院接受「斷骨增高手術」的費用，且術後10個月的復健期以內，更透過Telegram接觸受害者。