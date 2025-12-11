　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」主嫌趙主彬（조주빈，音譯）先前因在通訊軟體Telegram經營「博士房」，誘拐並性剝削數十名未成年少女，非法製作與販售性剝削影片，被大法院判處42年4個月有期徒刑。如今，趙主彬因另起性侵未成年少女案件，再度被南韓大法院（最高法院）追加5年刑期，合計須服刑47年。

根據《韓聯社》，趙主彬2019年5月至2020年2月，曾性侵當時仍未成年的受害者，該起事件發生的時間點甚至早於「博士房」案。該名受害者遭受性侵長達一年，身心靈遭受極大傷害，而趙主彬至今仍以與受害者曾為「戀人關係」為由否認犯罪、拒絕悔過，導致受害者被迫承受二次傷害。

南韓大法院（主審為大法官盧泰嶽）於今（11）日審理此案，針對涉嫌違反兒童青少年性保護法（強姦）等罪而被起訴的趙主彬，追加宣判5年有期徒刑定讞，合計需服刑47年。

一審法院判處趙主彬5年有期徒刑，並附加40小時性暴力治療課程，並禁止其在兒童、青少年與身心障礙保護設施就業，限制時間長達5年。二審，趙主彬主張新增刑期與既有42年4個月刑期合併，超過累計上限，但法院依刑法規定駁回其抗辯，判決仍有效。大法院亦維持原判，駁回上訴。

據悉，趙主彬早在2019年至2020年間，誘騙數十名女性受害者拍攝製作性剝削影像，並透過Telegram「博士房」販賣給付費會員觀看，2021年10月已被大法院判處42年4個月徒刑。

另外去年2月，他又因與號稱博士房第二把交椅的共犯「Budda」姜勳（音譯）涉及強制猥褻，威脅被害女性拍攝裸照，被大法院追加4個月徒刑。此次追加5年刑期後，累計刑期達47年，成為南韓司法史上備受矚目的長期監禁案例。

南韓電視台Channel A曾於2022年5月在犯罪心理分析綜藝節目《黑暗：我看見惡魔》透露，其貌不揚、身高僅164公分的趙主彬，曾拿著父親原本用來植牙的醫藥費，來充當他前往醫院接受「斷骨增高手術」的費用，且術後10個月的復健期以內，更透過Telegram接觸受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

多次違反保護令　恐怖男勒斃妻子「屍體放推車四處遊街」

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

UNIQLO羽絨外套實測！　日YTer揭「今年最強款式」：CP值爆表

攻台情境並未特別難　專家警告：須正視「核風險」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

多次違反保護令　恐怖男勒斃妻子「屍體放推車四處遊街」

遭控從統一教收受名錶！南韓部長「緊急請辭」切割　民主黨陷風暴

UNIQLO羽絨外套實測！　日YTer揭「今年最強款式」：CP值爆表

攻台情境並未特別難　專家警告：須正視「核風險」

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

快訊／台積電帶頭殺！台股收盤前狂瀉415點　失守2萬8

FF14繁中版上市！阿爾法立體一卡通超萌　可愛坐姿秒成光之夥伴

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

更多熱門

相關新聞

遭控從統一教收受名錶！韓部長「緊急請辭」

遭控從統一教收受名錶！韓部長「緊急請辭」

南韓海洋水產部長全載秀因被指涉嫌接受統一教金錢支持，從美國返回南韓後，今（11）日在仁川國際機場向媒體否認收受任何不法金錢，並表明將自動請辭部長，以免動搖政府施政。

中、俄轟炸機威脅日本　美軍出動B-52反制

中、俄轟炸機威脅日本　美軍出動B-52反制

富比世百大最具影響力女性　高市勇奪第3

富比世百大最具影響力女性　高市勇奪第3

南韓稱台為「中國（台灣）」惹議　藍轟賴清德：連國名都守不住

南韓稱台為「中國（台灣）」惹議　藍轟賴清德：連國名都守不住

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

關鍵字：

日韓要聞趙主彬N號房博士房Telegram性剝削南韓

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面