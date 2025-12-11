　
社會 社會焦點 保障人權

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿豪（化名）今年3月間開車行經高雄市鳳山區光復路二段一處路口，右轉時車輛智慧駕駛輔助系統突然偵測到行人，於是自動煞車，卻被後方騎士追撞車尾，事後他竟被認定肇逃，挨罰3000元。高雄高等行政法院法官檢視相關證據之後，認為本案車禍撞擊型態為大角度擦撞，力道較輕，阿豪確實可能沒有感覺到發生事故，最終裁定撤銷原處分。

▲▼ 車子,車窗。（圖／CFP）

▲阿豪堅稱不知道發生車禍事故，他也不是故意肇逃。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿豪在判決書中主張，今年3月間他開車行經高雄市鳳山區光復路二段，正要右轉澄清路時，因車輛智慧駕駛輔助系統偵測到突然出現的行人，立刻自動煞車並緊縮安全帶，他等到行人通過後才繼續右轉，全程都沒有發現後方有一名機車騎士追撞他的車尾，車輛外觀也沒有損傷，所以他是真的不知道有發生事故，況且本案車禍是後方騎士沒有保持安全距離所造成，不能任意指責他違規肇逃。

高雄高等行政法院法官檢視相關影像證據之後發現，當時阿豪的車是在極貼近行人時驟然煞停，後方騎士也極貼近阿豪的車，隨後碰撞車尾倒地，等到行人通過路口之後，阿豪隨即駛離，騎士則留在原地，沒有試圖告知或追趕阿豪。

法官表示，一般車輛通過路口或斑馬線時，本來就可能因為各種突發狀況而減速或煞車，依據《道路交通安全規則》第94條第1項規定，一般駕駛人應會合理期待後車保持安全距離，不會預期因自己煞停禮讓行人通行，而遭追撞發生車禍。

法官指出，本案車禍撞擊型態為大角度擦撞，撞擊力道比直接撞擊更輕，在相關影像證據中，阿豪的車受到碰撞時沒有明顯晃動，車身也無明顯刮擦痕，機車則是車頭前輪蓋有一道裂痕，但並無碎裂或變形扭曲，可見這應當是較輕微的擦撞。

法官提到，事發路口有許多車輛通行，附近還有道路施工，環境吵雜，駕駛確實有可能無法察覺細微的撞擊異音，阿豪的主張客觀上並非全然無據，最終因高雄市政府交通局證據不足，裁定撤銷對阿豪的處分，全案仍可上訴。

12/09 全台詐欺最新數據

