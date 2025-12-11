總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度總預算送立法院後，至今遲遲未付委，政府後續施政推動勢必受到影響。行政院發言人李慧芝今（11日）主持院會後記者會表示，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，也希望立法院儘速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

針對總預算沒有通過會造成什麼影響，李慧芝說，剛剛在報告4年1000億治水預算時就有提到，整體新興計畫部分都是會受到影響。

李慧芝指出，目前還在持續盤整中，但在今年8月報告中央政府總預算內容時，有提出減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等，都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。

有媒體問到，是否也會比照美國政府關門的方式，反制在野黨？李慧芝說，美國政府跟台灣政府的制度不一樣，美國的行政部門如果沒有經過預算授權的話，是沒有辦法支出。但我國按照《預算法》，預算沒有辦法在法定期限內完成審議的狀況下，是可以動之前年度的必要經費。

李慧芝也再次呼籲，立法院要儘速審議明年度的中央政府總預算，以及院版《財劃法》，這才是讓國家財政長治久安的方法。