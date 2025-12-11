300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

▲被害人配合警方以真鈔誘捕詐騙車手遭搶，北檢指揮偵辦查扣餘款並起訴9被告。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警方日前安排詐騙被害人協助誘捕取款車手時，反在面交時突遭搶走現金300萬元，現場指揮強盜的新竹黑幫風飛沙風正會成員林士翔隔天參加公祭被逮，檢警循線查到風飛沙副會長王子晟、幹部郭柏均等人涉案，台北地檢署11日依強盜、洗錢、詐欺、組織等罪嫌起訴9人，林妻緩起訴，另有3名未成年移送少年法庭。

根據警方調查，49歲的陳姓男子因投資虛擬貨幣遭騙而報警，配合向詐團佯稱要再購買300萬虛幣，並約在10月30日下午面交，原本要用假鈔誘捕，但陳男擔心被察覺而全部使用真鈔，但這場虛擬貨幣交易，傳到范綱翔耳裡，林士翔輾轉得知後，帶著風飛砂小弟們前往現場，預謀直接搶錢。

陳姓被害人原以為演一場假交易戲碼，親手把錢放到假扮車手的少年背包內，沒想到少年轉頭就跑，埋伏的員警立即追上前攔阻，車手同夥突從1輛車上跳下，持棍棒攻擊警員，林士翔等人丟下收錢的少年，一路奔回新竹。

結果林士翔因為行搶隔天要參加公祭，和范綱翔分了錢之後，把自己的那一份交給小弟保管，林士翔的外籍配偶擔心被查，向認識的風飛砂大哥求救，結果錢都被幫眾分贓花用，甚至用來支付律師費，經檢警循線拘提全案13名成年與未成年嫌犯到案，查扣到現金87萬與2輛賓士車，未來可發還被害人。