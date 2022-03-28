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獸父奪初夜「鋪墊防爆血」！高三女控多次亂倫　這原因逆判無罪

▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小芳控訴其父親酒後亂倫，強行奪走她第一次，但法院因沒有其他證據判父親無罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名女子小芳（化名）指控其擔任倉儲保全的父親在她高三時酒後亂性，強行奪走她初夜，怕血跡沾染到床上還找布來鋪墊，也多次將她載到工作的倉庫性侵，甚至在車上也逞獸慾得逞，但高雄地院審理時小芳的供詞反覆、時間錯亂，多有瑕疵，法院認為不能逕以單方面之證詞、憑記憶推斷其父「每2週1次」的頻率性侵11次等情事，並無其他證據，判父親無罪。

判決書指出，住在高雄的小芳控訴在2015年5月間，其父親在家喝酒後，見當時高三的小芳請假在家與之獨處，先是問小芳有無性經驗，然後伸手撫摸身體、大腿，以身體強壓並意圖性侵，正巧媽媽返家才沒得逞。

但小芳再指控同年6月，父親又在家喝得醉醺醺，見小芳高中畢業不用到校，態度兇惡命令小芳去清洗下體，小芳因為害怕而照做，父親擔心第一次會流血，還找來舊衣墊在床上，不顧小芳反抗掙扎，強硬奪走初夜。

小芳向警方表示，父親還有多次把她帶到工作的倉庫，趁四下無人命令她扶著牆壁背對著，從後下手性侵；或者在車內後座，指使小芳替他「服務」，然後硬上得逞，甚至在性侵後隔日，父親還若無其事地一起跟家人吃飯聚餐。

不過之後小芳又表示自己記錯時間，對於之前所指稱的時序反覆不定，改口說遭父親奪走初夜前有多次被亂摸、以下體磨蹭，又籠統地描述受侵犯的地點、場景、過程等，單就印象推認父親以「每2週1次」的頻率對她強制性交11次。

高雄地院審理時小芳仍說詞反覆，僅有指控但沒有其他補強證據，雖然醫院診斷小芳有創傷壓力症候群、焦慮等狀態，但難認是否因他人強制性交所導致，不足以佐證是否與指控有直接關聯，不能單方面承認小芳不利於被告的證言，而於是判父親無罪，仍可上訴。

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