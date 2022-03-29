快訊／確診海大老師妻在北市介壽國中任教　校方急啟動「線上教學」

▲北市本土個案（案23022）海大老師。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎本土疫情升溫，28日新增24例本土確診，其中有3例分佈在台北市士林區、內湖區和萬華區，包括國立台灣海洋大學的老師（案23022）等人，且妻子為台北市松山區介壽國中老師，另有2名小孩在台北市就學。儘管海大老師（案23022）的妻子PCR陰性，但介壽國中已於第一時間啟動防疫計畫，並進行預防性篩檢。

台北市28日新增3例本土確診，其中萬華區確診者為海洋大學老師（案23022），台北市副市長黃珊珊表示，案23022的同住妻子於松山區某國中任職，子女在萬華區某國小、幼兒園就學，已經通知校園教職員工及學生加強自我健康監測，匡列密切接觸者7人居家隔離，刻正安排採檢並持續疫調中。

▲北市介壽國中。（圖／翻攝google街景）

據了解，海大老師（案23022）妻子位於松山區介壽國中任教，而該校也緊急向家長通知，有校方同仁的家屬確診，因此在第一時間啟動防疫應變計畫，緊急召開防疫小組會議，依台北市教育局指示執行相關防疫措施，安排預防性檢疫篩檢，同時啟動校園全面性消毒作業，並針對確診接觸的環境及師生名單進行疫調。

介壽國中表示，目前該名同仁（海大老師妻子）篩檢陰性，並於家中居家隔離，但因應疫情，線上教學部分，3月29日上午1-2節與下午5-7節所有專任辦公室任課教師課程採取遠距線上教學，各班在原班上課，並至本校遠距教學專區進行線上教學課程。

介壽國中指出，3月29日取消八、九年級第八節課後輔導，另行通知補課時間；3月29日取消九年級晚自習。定期評量部分將視採檢結果進行調整並於公告於校網。