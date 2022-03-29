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本土又回雙位數「邊界可開？」　醫揭1關鍵：靠疫苗守不住

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲醫師指出，有研究報告顯示，想開放邊界，單靠疫苗是守不住的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

本土新冠疫情連5日新增雙位數確診，原討論有望鬆綁口罩部分措施，中央流行疫情指揮中心也宣布現行政策維持至4月底。另外， 縮短7天檢疫也可能延後實施。對於開放邊境的腳步恐因此緩步調整，醫師也整理相關研究報告指出，想安全打開國門，「單靠疫苗守不住」。

「開放邊界安全嗎？」胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提到，近期剛好讀到澳洲新威爾斯大學的最近的研究報告，過去有研究認為，超過16歲的人民若有7成左右接種疫苗，就可以開放邊界。但仍有許多專家認為，要到8成的人接種疫苗才能安全開放邊界。但是，此次澳洲研究人員研究卻告知，「對於愈來愈有高傳染性的變種病毒，單純靠80%左右的接種率，仍然是守不住，病例還是一樣會增加的。」

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黃軒表示，邊界開放時，在病毒的高傳染性下，ICU需求仍會增加。研究發現，那些變種病毒愈來愈會有高傳染性，有時候也會增加重症感染，報告顯示，在邊界開放後的10個月後，可能會增加2000名患者需要加護病房治療。

但如何「安全」開放邊界？黃軒列舉6點：

1.維持足夠且快速篩檢：住的地方要有能力快速篩檢，有大量入境的旅客，這些篩檢工具必須充裕足夠，這是最基本開放邊界的要求之一。

2.入境新確診者，一律檢疫隔離：因為境外的病毒濃度太高，有些地方連篩檢工具都不足，境外移入萬一確診，一律得隔離或自主健康限制的規範。

3.全國疫苗接種率夠高：研究發現全國疫苗接種率，仍然要有80%才能夠安全。例如，現在境外都是Omicron病毒抗體，第三劑全國接種率得滿至少80%，才能全民有效抵抗病毒。

4.還是得戴口罩：醫師認為，2022年各國邊界剛開放，病毒量又很高，研究人員建議我們仍然必要戴口罩，以策安全。

5.高低風險評估和管理：依來自高低風險區域、是否施打疫苗等，評估是否要進入隔離檢疫措施，或只要進入健康限制管理的流程，做好個別的風險管理。

6.醫療量能儲備得足夠：我們得有足夠醫療應變能力，隨時可以擴充醫療量能，由於入境確診者會住院、甚至加護病房治療，而非只有簡單的檢疫隔離。

最後黃軒強調，「邊界開放了，不代表病毒解放了」，我們仍須做到把疫苗打滿、合併其他NPI措施，包括口罩、勤洗手等。

有關入境檢疫規劃，台灣目前實施10+7制度，但近期境外移入增加，再加上本土群聚陸續爆出，外界也關心目前疫情情況是否可能會影響國內解封進度？指揮中心指揮官陳時中多次表示，邊境鬆綁和國內管制放寬，都是滾動式調整，視疫情狀況而定。

針對入境檢疫縮短，陳時中日前也透露有7天、5天和3天的規劃，但目前國內疫情又起，恐延後放寬。陳時中也坦言「有可能！」他表示，但是要到達一定程度，因為還有醫療量能影響，不會到達承受臨界點才來改，當然要預留一些量能，有這樣的風險，放寬的腳步會變得比較慢。

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