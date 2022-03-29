蔣萬安遭白綠夾擊　霸氣喊「一肩扛起最艱困一戰」

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

九合一大選將於11月舉行，台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安今（29日）接受專訪時表示，選舉無法選擇對手，不管對手是誰自己都要做好準備，這次國民黨在北市面臨白綠夾擊，「我會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻」。

蔣萬安表示，這次除了打團體戰外，更重要的是團隊整合，在宣布時擺出最好姿態，將團隊戰力發揮至最高點，這才是年底選戰方向，且國民黨這次面臨中央民進黨執政、台北市民眾黨執政，在兩面作戰情形下，重點在整體戰力而非個別戰力。

對於台北市副市長黃珊珊的民調攀升，蔣萬安回應，選舉無法選擇對手，不管對手是誰自己都要做好準備，選舉沒有簡單或容易，這次國民黨面臨兩面作戰，「我會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻」。

蔣萬安會後接受訪問，針對黨中央的作業時程規劃，他表示，對提名作業提前樂觀其成，很希望台北市這次能打一個團體戰，很多人都認為母雞還沒出現，但母雞、小雞合作形成戰力，例如議員、里長合作很重要。

至於是否認為提名時間提早，有利於準備，蔣萬安說，提名作業有一定流程要走，很多優秀的朋友要投入也都鼓勵，但還是有一定的機制，目前已進行相關作業，若要提前也樂見。