本土病毒株「BA.2比率升高」　醫示警：是香港日韓疫情爆發元凶

▲醫師提醒，BA.2比率逐漸升高，而這也是香港日韓疫情爆發的元兇。。（圖／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

Omicron的亞變種「BA.2」造成部分國家新一波病例增加，預估傳染力比Omicron高出50％到60％。中央流行疫情指揮中心也說，國際目前趨勢看起來BA.2漸漸的都蓋過BA.1。而醫師也提到，這波流行的BA.2比率逐漸升高，「是香港日韓疫情爆發的元兇。」

連日新增本土雙位數確診，中央流行疫情指揮中心原有意調整口罩鬆綁，但有鑑於國內疫情升溫，暫定將目前的政策延長至4月底。北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文提醒，「目前台灣這一波流行的Omicron病毒株BA.2比率逐漸升高，毒性高傳染力也強，是香港日韓疫情爆發的元凶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰更指出「網路上叫你不要打疫苗的人，不會是在醫院救你命的人」，同時點名高齡長者至少要施打兩劑疫苗，可減少染疫後變成重症的可能。

Omicron亞變種BA.2在台灣情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，從國際趨勢看起來，BA.2漸漸蓋過BA.1，且再來的傳播鏈可能都以BA.2為主，不過很多新增傳播鏈定序都還在檢驗中，待結果確定才能明確說現在BA.2跟BA.1各占多少條。

目前國內待釐清傳播鏈總計有11條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

指揮中心指揮官陳時中最關心為「基隆傳播鏈」，因為牽涉到地緣性稍微比較複雜，所以這是需要積極控制的，至於移工確診人數雖然比較多，但按照以往匡列隔離經驗，經濟部、勞動部以及地方衛生局、警政單位共同協助，對於控制疫情也有相當大的幫助。