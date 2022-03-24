先收下！超商限時2天「大杯美式、拿鐵買2送2」

▲OK mart限時2天搶喝咖啡買2送2。（圖／業者提供

記者蕭筠／台北報導

上班族衝！OK mart驚喜宣布祭出限時咖啡優惠，今（24）、明（25）日於全門市推「莊園級咖啡買2送2」，美式、拿鐵通通有，小確幸快收下；另，星巴克3月限定數位活動抽買1送1、第2杯半價也剩下2天，要把握機會喝。

▲OK mart莊園拿鐵去年才升級。（圖／記者蕭筠攝）

OK mart限時咖啡優惠快收下，今（24）、明（25）日限時2天凡至全門市即可享「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠；事實上，OK mart去年底才把「莊園拿鐵」升級，特意將「巴西莊園級伊帕內瑪莊園日曬豆」改為「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，還加進瓜地馬拉、哥倫比亞、印度等產區咖啡豆結合牛奶，打造豐富口感，就是要讓消費者用銅板價就能喝到高品質咖啡。

▲星巴克抽買1送1剩2天。

另，人氣連鎖咖啡「星巴克」今（24）日、明（25）也剩下2天時間可以抽買1送1限定優惠，期間推出「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」活動，只要期間進入網頁完成數位活動即可領取專屬飲料優惠，優惠品項包括全品項買1送1、大杯飲品第2杯半價等優惠。

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