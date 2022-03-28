他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

▲原PO認為，佛蒙特咖哩是超商熟食之王。（示意圖／7-11提供）

記者黃品臻／綜合報導

午餐、晚餐苦無選項時，超商微波食品是不少人的選擇，就有網友好奇，四大超商熟食區各有千秋，有的受消費者愛戴，有的卻不受歡迎，因此想知道超商熟食之王到底是誰，他點名7-11的一款咖哩飯，不過網友們有不同意見。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「佛蒙特咖哩是超商熟食之王嗎」為題發文表示，「超商熟食競爭激烈，各種不同商品起起落落、互有勝負，唯獨佛蒙特咖哩，穩定的品質，簡單的配料，是超商店員微波熟食時最常看到的，7-11的佛蒙特咖哩稱的上是超商熟食之王嗎？」

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文章一出引起熱烈討論，不少網友反駁原PO意見，點名了另外2款微波商品，分別是爪哇咖哩和泰式綠咖哩，「我比較喜歡爪哇」、「爪哇派+1」、「爪哇再加辣粉更優」、「爪哇比較好吃佛蒙特太甜了」、「泰式綠咖哩站出來」、「綠咖哩才是第一」、「綠咖哩才是真理」

▲不少網友更推爪哇咖哩跟泰式綠咖哩。（圖／翻攝自PTT）

其他網友也紛紛列出自己的心頭好，「我紅燒牛肉派的」、「麻婆豆腐才是王道」、「奮起湖便當才是經典，有肉排、雞腿才89」、「麻辣燙最強」、「義大利麵才是謝謝」、「全家辛口那個比較好吃，肉不會有怪味道」。