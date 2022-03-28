　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

▲▼7-11燴飯。（圖／7-11提供）

▲原PO認為，佛蒙特咖哩是超商熟食之王。（示意圖／7-11提供）

記者黃品臻／綜合報導

午餐、晚餐苦無選項時，超商微波食品是不少人的選擇，就有網友好奇，四大超商熟食區各有千秋，有的受消費者愛戴，有的卻不受歡迎，因此想知道超商熟食之王到底是誰，他點名7-11的一款咖哩飯，不過網友們有不同意見。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「佛蒙特咖哩是超商熟食之王嗎」為題發文表示，「超商熟食競爭激烈，各種不同商品起起落落、互有勝負，唯獨佛蒙特咖哩，穩定的品質，簡單的配料，是超商店員微波熟食時最常看到的，7-11的佛蒙特咖哩稱的上是超商熟食之王嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出引起熱烈討論，不少網友反駁原PO意見，點名了另外2款微波商品，分別是爪哇咖哩和泰式綠咖哩，「我比較喜歡爪哇」、「爪哇派+1」、「爪哇再加辣粉更優」、「爪哇比較好吃佛蒙特太甜了」、「泰式綠咖哩站出來」、「綠咖哩才是第一」、「綠咖哩才是真理」

▲▼不少網友更推爪哇咖哩跟泰式綠咖哩。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友更推爪哇咖哩跟泰式綠咖哩。（圖／翻攝自PTT）

其他網友也紛紛列出自己的心頭好，「我紅燒牛肉派的」、「麻婆豆腐才是王道」、「奮起湖便當才是經典，有肉排、雞腿才89」、「麻辣燙最強」、「義大利麵才是謝謝」、「全家辛口那個比較好吃，肉不會有怪味道」。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
克里斯壞嘴有劇本？　被呼巴掌網讚：反應超神
快訊／大S、具俊曄正式登記！　結婚紀念日曝光
22歲AV女優突宣布引退！　刪光IG所有貼文
快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納
快訊／北市+3分布士林、內湖、萬華　40多歲女Ct值14.8
快訊／台東疫情擴大！　今本土+4足跡曝光
快訊／奧斯卡真的怒了！　發聲譴責威爾史密斯
普丁來不及救！　「小弟」失守遭敵軍插旗
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

降雨機率30%等於「這區100%會下雨」　教育部親揭2大算法

22歲AV女優「瘦到剩美胸」突宣布引退！　刪光IG貼文

他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

基隆加速揪出潛在感染源　林右昌指示：再增設三處篩檢站

快訊／台東初鹿快篩站採檢1374人！揪出1例確診　還有10人檢驗中

快訊／關山女確診「感染源不明」　搭台鐵北東往返台大陪看病

外送員稱「自我防疫」就能拒上樓？客服解答　二寶媽10分鐘KO

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

降雨機率30%等於「這區100%會下雨」　教育部親揭2大算法

22歲AV女優「瘦到剩美胸」突宣布引退！　刪光IG貼文

他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

基隆加速揪出潛在感染源　林右昌指示：再增設三處篩檢站

快訊／台東初鹿快篩站採檢1374人！揪出1例確診　還有10人檢驗中

快訊／關山女確診「感染源不明」　搭台鐵北東往返台大陪看病

外送員稱「自我防疫」就能拒上樓？客服解答　二寶媽10分鐘KO

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

快時尚品牌遞補中華電信　砸錢設點信義威秀商圈

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

投資客打到退場　自住需求成為王道

《名偵探柯南：萬聖節的新娘》台灣6月30日上映...網：暑假趕快來

前球后大威「露點」沒人在意？　美媒：威爾史密斯呼巴掌太震撼

吐口水、譙房客「村里都知你討客兄」！房東挨告裝失憶　下場曝光

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖「抓鬮」做抉擇　逼哭萬千網友

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快儲水！高雄28日起「3區停水」

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

即／高雄化工廠指標個案找到了

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

本土飆83例　專家：7成有感冒症狀

更多熱門

相關新聞

年領股利100萬！存股5年「15檔名單」全公開

年領股利100萬！存股5年「15檔名單」全公開

存股是一種長期的投資，對存股族而言，當然要選擇配息、配股穩定且長久的標的，日前就有網友發文請益，真的有人能靠台股年領6%以上的股利嗎？貼文引發討論，還有另名網友分享亮眼的成績單，透露自己每年可以領100萬元現金和股票股利。

月租iPhone「使用者沒好處」？　網1關鍵反推：非原價用新機

月租iPhone「使用者沒好處」？　網1關鍵反推：非原價用新機

待到最後「不是為了彩蛋」！電影迷曝3原因

待到最後「不是為了彩蛋」！電影迷曝3原因

台灣真正貴的「民生物資」是啥？網點名它

台灣真正貴的「民生物資」是啥？網點名它

帶孩聚會「點1000元兒童餐」！網見1舉動搖頭

帶孩聚會「點1000元兒童餐」！網見1舉動搖頭

關鍵字：

咖哩飯超商熟食佛蒙特爪哇泰式綠咖哩PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面