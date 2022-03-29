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連假做好3件事免驚　陳時中喊避免和「這種人」出遊

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，但碰上即將到來的清明4天連假。對此，指揮中心指揮官陳時中提醒做好3件事，包括「盡量避免跟不特定的人出去旅遊」、「戴好口罩」、「保持社交距離」，戒慎不恐懼。

▼許多民眾規畫好於連假出遊。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

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有媒體在指揮中心例行記者會上詢問，兒童清明連假要到了，民眾掃墓出遊、南來北往，是不是要提醒大家注意哪些事項，避免連假後疫情再攀升。

對此，陳時中回應，盡量避免跟不特定的人出去旅遊，但自己朋友沒關係，接觸不特定人要保持社交距離，「把口罩戴好，這是要的，我們還是戒慎不恐懼。」

▼指揮中心公布4/1-4/30維持現行防疫措施。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼4/1至4/30維持現行口罩等防疫措施，並強化特定娛樂場所防疫作為。（圖／指揮中心提供）

另外，指揮中心也宣布4/1-4/30維持現行防疫措施：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述實聯制等措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

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