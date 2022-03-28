西門町遇男子要LINE！「聞到木頭味」2分鐘後險暈　拔腿逃一劫

▲有網友表示在西門町被陌生男子搭訕，卻在過程中聞到木頭味，然後就感到暈眩無力。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的要小心！！！」一位女網友27日在《Dcard》發文，說男友傳了一張IG限時動態截圖給她，「看了覺得好害怕，現在已經連出門逛街都要提心吊膽了嗎？」因為原撰文者表示，他在西門町遇到男生來搭訕，「他一直跟我講話，大概兩分鐘，我就開始覺得暈暈的、很無力，他身上有個類似木頭的味道，然後我覺得有問題，直接跑了……」話題引發議論。

原撰文者文中表示，他一個人準備從西門町離開時，突然遇到一個男生過來，說想要加LINE，「我就想說有點怪，打算加完走掉封鎖」，但因為對方一直講話，他一時間走不開。沒想到，大概過了兩分鐘左右，他突然開始有暈眩感，還感到無力。

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除此之外，因為對方身上有個類似木頭的味道，讓原PO直覺有問題，就趕緊跑開，「我去搭捷運，然後打給我媽保持聯絡（這不是最好的做法，建議直接找警察），中途就整個人快昏倒、超級暈、沒力」，直到過了大概20分鐘，才稍微沒有那麼暈。

▲女網友在Dcard分享這張限動截圖。（圖／翻攝自Dcard）

回想起整段過程，撰文者直呼超級可怕，「打算還是去看下醫生，畢竟我不知道那是什麼東西、藥之類的。」雖然截圖看不出來原撰文者性別，但仍讓發文的女網友覺得害怕，「連出門逛街都要提心吊膽了嗎？再加上高雄女學生走在路上被性侵的新聞，真的是怕爆。不管男生女生出門都要保護自己知道嗎！」

看到貼文後，有網友不太相信聞到味道就會頭暈，「是因為緊張加上暈香嗎？因為如果味道有問題，那男的自己應該也會中鏢吧」、「只聞氣味？有這麼厲害？那那個男生走到哪不就暈一排人」、「感覺這種案件的文章每幾年就會出現一次」、「為什麼一堆人說真的有這種，但是具體都說不出是什麼藥？」

不過，不少人卻紛紛表示真有其事，「家母在大學時（30年前）就有遇過類似經驗，還好最後意識突然被拉回現實、緊急逃脫」、「也有聽我媽以前說遇到過，她那時候說也是聞到一個味道，就沒有自己的意識跟別人走了，是旁邊的同學覺得怪怪的，把她拉回來才突然回神」、「以前家人也因為這樣，稀里糊塗的把辛苦錢都給別人，難過了好一陣子，真的要注意」、「這我朋友發的欸！夭壽！那個超可怕的，大家真的要注意，這是真的，聞起來很像那種檀香。」

還有網友認為，不管有沒有這種手法，出門在外本就該有警覺心，「我習慣看到陌生人逼近，不管要發傳單還是問路什麼，我都一律拒絕多說話，畢竟奇怪的人太多了」、「我在西門遇到人想搭訕都是直接跑」、「我上次一個人經過也有遇到（搭訕），兩個男生繞到我前面，問我西門有什麼好吃的，我直接無視走掉，不知道他們到底有什麼目的」、「保持警覺心是沒錯的」、「小心一點是好事，不管他是不是真的有用藥。」