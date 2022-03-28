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吃完火鍋！「貼心1舉動」讓店員崩潰　餐飲同行秒懂：超噁心

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友經常在外吃火鍋，也養成幫忙收拾的習慣；最近，她猛然意識到，類似舉動「會不會反倒造成店員困擾」？這番話釣出大票餐飲店員吐露心聲，其中有一種作法最讓他們崩潰，但也有人笑說，「遇到自己收好的客人，會覺得他們是天使。」

女網友在Dcard提到，「本身超級喜歡吃火鍋，平常去火鍋店用完餐，都會稍微把桌子整理一下，看過店員收桌會把吃剩的食物、醬料都倒進鍋子裡，所以我後來也這樣做。」

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原po表示，從小父母都會教要收拾一下，所以她早已習慣，不過日前她突然想到，「這樣收會不會很怪，或店員其實不喜歡客人這樣自作主張？」

▲▼ 科克蘭衛生紙（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，餐飲業從業人員直言，通常碰到熱心客人，還是會覺得開心的，除非有以下情況，包括丟垃圾到鍋碗中、收法不同變得更麻煩、客人幫忙過程中弄髒客訴，或者本身心情不好也有可能。

同時她強調，「真的不要亂丟垃圾、衛生紙那類的！看過有人這樣，通常是長輩，被外場店員兇。」而這一點也讓同行心有戚戚焉，直呼「衛生紙不要丟進鍋子裡就行了」、「我朋友會把衛生紙丟碗裡...好噁心」、「之前有在鍋燒的店打工過，一堆客人把衛生紙丟到沒喝完的湯裡面，真是謝囉！不要幫倒忙欸」、「超多人喜歡把衛生紙丟到碗裡的」。

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