全國十大績優農業產銷班評選　花蓮榮登兩席歷年最佳

▲▼花蓮縣玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班雙雙獲獎，創下歷年最佳成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導



今年全國十大績優農業產銷班評選，花蓮縣榮登兩席，分別由玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班，雙雙獲獎；創下歷年最佳成績，並受行政院農業委員會邀請出席全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動，場面相當熱絡。

▲出席全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚。

全國十大績優農業產銷班選拔每兩年舉辦一次，由農業產銷班的基層輔導單位、直轄市及縣（市）政府、區農業改良場等三階段進行逐級評選與推薦，自全國5999個農業產銷班中，僅有10個產銷班獲獎，花蓮縣所推薦玉里鎮及富里鄉二個產銷班參加全國評選，結果揭曉雙雙獲選，為花蓮農業刷新產銷班評鑑最佳成績。

▲富里鄉有機米產銷班第16班在班長鍾雨恩帶領下，打造天賜糧源品牌。

玉里鎮雜糧產銷班第2班在班長謝銘健（網紅小健健）領導下，率先響應政府雜糧轉作及稻作四選三政策，以節水作物蕎麥作為戰略方案，進行規模化生產，全班栽培面積達123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證。產銷班產銷技術精良，生產高品質蕎麥，與品牌合作開發多樣加工商品，進軍海內外通路，更成為知名連鎖速食業者麥當勞指定採用品項，打造玉里地區新興指標產業。

▲玉里鎮雜糧產銷班第2班在班長謝銘健領導下，以節水作物蕎麥作為進行規模化生產，全班栽培面積達123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證。

富里鄉有機米產銷班第16班在班長鍾雨恩帶領下，全班有機種植，栽培技術超群亦兼顧區域生態環境，打造天賜糧源品牌，成為市場優質有機米保證，亦獲米其林一星、二星餐廳指名專用。該班除專注生產，更號召當地青年，與公部門及民間單位跨域合作進行地方創生，連續7年辦理穀稻秋聲富里山谷音樂節，成功吸引觀光人潮，拓展富里知名度，實現生產、生態及生活的有機藍圖。

縣長徐榛蔚表示，花蓮為農業大縣，農民約佔全縣六分之一人口，花蓮的好山好水加上農民耕耘與付出，在各項農業競賽中履獲佳績，表現亮眼，感謝農友的努力和辛勞，讓花蓮優質農產備受市場肯定。