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表彰優秀農民！富里鄉推動有機農業　加入里山倡議

▲花蓮縣長徐榛蔚感謝所有農民夥伴，在疫情期間持續行銷花蓮農產，開出十分亮眼的成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚感謝所有農民夥伴，在疫情期間持續行銷花蓮農產，開出十分亮眼的成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮富里鄉12日農民節表揚大會，花蓮縣長徐榛蔚除表揚127名優秀農民外，富里鄉農會同時設計出六十石山的茶品牌故事-旦茶六十，增加六十石山曝光度。

沉浸花海中的稻草藝術，展現富里的在地特色，如同富里鄉農民在農業技術上精進的表現，不僅維持稻米品質，茶葉的品質也提升等級，包含花蓮蜜香紅茶製茶技術競賽季軍、蜜香紅茶評鑑比賽銀牌、蜜香紅茶評鑑比賽銅牌。

▲花蓮縣長徐榛蔚感謝所有農民夥伴，在疫情期間持續行銷花蓮農產，開出十分亮眼的成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚頒發獎狀表彰127名優秀農民。

徐榛蔚首先與參與農民節的所有貴賓及獲獎農友致意，感謝所有對農產貢獻良多的所有農民夥伴，在疫情期間也持續行銷花蓮農產，開出十分亮眼的成績。這次經由農民節活動，不僅是推廣富里優質的農產品，更期許透過富里鄉，讓有機農業拓展至花蓮各鄉鎮，而花蓮產出之有機產業為全國之冠，也同時發展六級化產業，從春夏秋冬，皆有旅遊行程規劃，讓更多人看見富里，看見花蓮。希望富里鄉的農友們在未來更能支持縣府各項業務的推展，讓我們一起達成目標，讓世界看見富里，讓花蓮走向國際。

▲花蓮縣長徐榛蔚感謝所有農民夥伴，在疫情期間持續行銷花蓮農產，開出十分亮眼的成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

富里鄉農會總幹事張素華說，去年農會也多次帶領各位農友境外行銷，2022年建國花市有機展、農民市集、花博爭豔館展售、世貿精品展、世貿養生展，都有良好的銷售成績，讓外縣市的消費者認識富里的優質農產品。除了外縣市的展售活動，農會也沒有忘記在地的產業，有機推廣面積達213公頃、產銷履歷面積達506公頃。為維護整個富里鄉的永續產業，富里農會更加入國際里山倡議夥伴，推廣以羅山到里山的概念，維護生物多樣性，以及發展及活化羅山的竹林產業，讓富里被世界看見。

現場由徐榛蔚表揚所有優秀農友，包含2021年花蓮蜜香紅茶製茶技術競賽季軍-傅振哲、2021年蜜香紅茶評鑑比賽銀牌-林俊傑、2021年蜜香紅茶評鑑比賽銅牌-蕭文龍、2021年創新經營管理經驗分享競賽亞軍-黃治鴻以及表彰對於農業貢獻有功人員及農民（吳江、萬寧、新興、明里、羅山、富南、學田、永豐、豐南，東里、竹田、石牌、富里）、家政班班長、優秀義警、優秀農業師傅、優秀青農等共計127名。

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