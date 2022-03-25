台東「良城集蒔館」首登宜蘭綠博　4／11至4／17縣民半價入場

▲台東縣「良城集蒔館」首次登場宜蘭綠色博覽會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

宜蘭綠色博覽會將在3月26日起在冬山河生態綠舟登場，今年以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，展期到5月8日止。台東縣將首次受邀參加，在主題展館-良時交易所，以「心的旅行感」出發打造「台東縣良城集蒔館」，4月11日到4月17日「台東週」期間，台東縣民造訪綠色博覽會，優惠比照宜蘭縣民，門票只要半價100元，還有許多豐富的促銷活動。

參與此次活動的縣府農業處指出，「台東縣良城集蒔館」整體營造氛圍是以台東「慢城」，農產「慢成」、人與人之間「慢誠」為核心。場館內融入「觸」-以茶樹精油感觸森林的芬芳在指間洋溢，「嚐」-品嘗陣陣有機茶香在舌尖上綻放，「聞」-讓台東經典咖啡在鼻腔裡起舞，「聽」-聽見台東良品製成的用心，「看」-瞻望東海岸拍打的光影，情境式「五感」體驗設計，讓大家知有機、買有機。

▲台東縣「良城集蒔館」首次登場宜蘭綠色博覽會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

農業處進一步說明綠色博覽會「台東週」主場活動將於4月11日至17日舉辦，周末2天還有超療癒的「在地紅烏龍五感靈魂測驗」由女兒不懂茶主理人林廷瑀帶領大家品茶香、知茶味，以及艾蘭哥爾主理人張弘典帶來令人心情振奮的「台東有大咖」，製作濾掛式咖啡包DIY。

另於台東館內消費滿2千元即可獲贈紀念帆布背包乙個(限量20組)，每日前100位在館內拍照、上傳至「台東網路農場粉絲專頁」打卡、標註1位好友，可獲得市集消費折價券50元乙張，活動相當精彩，歡迎各位進到空間轉換心情，細細品味台東良城集蒔館。