新北打造健康心靈療癒城市　侯友宜肯定農業局推動成果

▲新北打造健康心靈療癒城市「景觀競賽頭前公園」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局今（16）日於市政會議上發表專題報告「農業健康式」，提出農業局施政的核心方針「給予市民健康」的理念，呈現過去三年在各面向的努力，帶給市民身體健康、生態環境、產業永續及心靈健康。

農業局長李玟表示，過去三年農業局在「先創通路，再開農路」的基礎，提升到「農業健康式」，以各面向的具體行動帶給市民健康；從把關食安、推動友善有機耕作面積年成長30公頃，品牌化以及農漁產品認證，照護民眾身體健康。首創新北山海造林行動，透過海洋造林，以復育珊瑚，營造珊瑚礁生態系，打造海底的熱帶雨林。

▲賞吉野櫻。

李玟說，每年種4萬棵樹，推動植樹固碳行動，持續向新北市2030年減碳30%，2050年淨零碳目標前進，讓生態健康好環境。對於自然永續，則翻轉從上到下的個案輔導模式，從需求協助並透過北海岸時尚藝術季、全國青年景觀競賽、農業創生以及全球仿生競賽等，提供青農（漁）舞臺。

另外，藉由跨局處力量推動公園改造，現今全齡特色共融公園已達136座，數量領先全國；結合透過煙火、光雕、夜釣、賞美景的「北海夜金閃閃」，跨域連結引入文化、藝術力及在地元素，嘗試將新元素、新概念帶入農業領域，藉由與市民的「心連結」，提供心靈療癒健康。

▲夜賞萬金杜鵑。

李玟更預告今年度豐富城市心靈療癒行動，從3月萬金杜鵑花聚落、新北櫻花假期-天元宮吉野櫻，4、5月北海岸時尚藝術季；7、8月淡水漁人碼頭七夕煙火秀、北海夜金閃閃、6-8月夜間海釣等，將帶給大家更多不同以往的感動體驗。

侯友宜表示，過去三年新北市政府在全齡特色共融公園及流浪犬認養數都是全國之最，另外在漁港轉型不停注入新的創意元素外，更重要的是生態復育，會持續在聯合國SDGs指標永續環境以及「健康」的核心理念下，為全民的健康來守護。

▲海底造林。

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